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業績逐年成長股：貿聯-KY

【撰文／黃清照】 分享 facebook

台股指數站上萬二，市值破40兆，外資天天連續大買，倘若接下來指數回檔，投資人不得不小心被外資倒貨。本期介紹一檔外資賣不下去的業績成長股，目前股價橫盤整理，且公司看好明年營運，最近發行ECB+GDR募集資金，共籌得1.8億美元，呈現數倍超額認購，吸金能力相當驚人，究竟是什麼公司，能讓國際間的專業投資人如此積極認購呢？

ECB+GDR共募集1.8億美元

貿聯-KY(3665)為全球連接器製造商，且為全球電動車龍頭Tesla的電池管理線束產品(BMS)獨家供應商。而貿聯的ECB及GDR終於塵埃落定，由元大證券獨家承銷，將成為貿聯自2011年上市掛牌後最大的資金募集活動，配合貿聯近年營運表現。貿聯先前就發行過ECB了， 第二次的ECB也將在明年到期，投資人可以開始贖回，這次公告ECB為第三次發行，主要也是為了償還舊的ECB，此外，GDR主要是支應海外購料之資金需求，其中，ECB募集1億美金，轉換溢價率113％，轉換價約為新台幣245.77元；GDR部分則共發行12,000仟單位表彰12,000張普通股，單位發行價格為6.7美元，每股價格約新台幣204.23元，募集80,400仟美元，與ECB合計募集1.804億美元(均以美金兌新台幣匯率1：30.482換算)。

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