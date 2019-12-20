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半導體迎大好年 嘉晶搭上5G商機

2019-12-20 14:34萬寶週刊

【C O V E R S T O R Y】

半導體迎大好年 嘉晶搭上5G商機

【撰文／王榮旭】

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萬眾期盼的美中第一階段協議終於敲定，市場狀況回穩，廠商信心得到提振，投資可望增加，國際經濟形勢改善將使消費者支出意願增加。投資、消費雙雙上揚將帶動GDP的成長，股市作為經濟的風向球將率先表現，明年GDP上修，提升台股突破12682歷史高點的機率。貿易協議最直接的受惠者是科技類股，受到新關稅取消帶動的蘋概股尤其強勁，但長遠來看，中國去美化的進程不會因為第一階段協議的簽署而停止，台灣的5G供應鏈將持續受惠於轉單效應，預計明年最夯的題材仍然將是5G。

5G引爆高頻材料需求

隨著5G基地台及資料中心需求轉旺，國際IDM廠第四季開始擴大釋出電源管理IC及功率半導體委外代工訂單，晶圓代工廠漢磊科及其旗下嘉晶(3016)營運轉旺，國際IDM廠投入氮化鎵(GaN)及碳化矽(SiC)等新一代寬能隙(WBG)材料功率半導體市場，漢磊科及嘉晶為國內唯二能夠生產氮化鎵與碳化矽的廠商，現也已完成產能佈建，全力搶攻WBG材料晶圓代工及磊晶矽晶圓新商機；碳化矽晶圓具備高功率、耐高壓、耐高溫等特性，是高頻/高功率放大器元件的重要材料，氮化鎵則是一種直接帶隙半導體材料，在高功率和高速元件中具有比矽元件更好的性能，相比砷化鎵電晶體，碳化矽和氮化鎵電晶體可以在高得多的溫度和電壓下工作，因此是理想的微波頻率功率放大元件，5G通訊的射頻前端有著高頻和高效率的嚴格要求，搭上2020年5G大商機。

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