業績高檔股價低檔的五鼎

【撰文／王榮旭】 分享 facebook

美中貿易談判目前尚不明朗，生技股具有防禦特性，在今年底到明年初的這段時間，國際情勢變數越多，資金流向生技產業可能性就越大。現在的資金普遍偏好流向低基期的股票，今年來大盤漲超過2000點，創29年來新高；這個時候布局低基期的股票，近可攻退可守。目前OTC生技指數處於十年來的相對谷底，基期低，但轉機性高。台灣生技業績逐年在成長，過去新藥造成的泡沫已消除，甚至修正過度，今年以來美國四大股指皆大漲，但生技板塊卻始終落後大盤，直到Q4才迎頭趕上，10月份以來漲幅已經超過兩成。由此可見，鄰近年底，美國資金也呈現流向生技股的趨勢。除此之外，台灣生技股還有另一個優勢，那就是明年初的選舉即將到來，而每當「選舉行情」出現，生技股往往是不落人後的，從今年底到明年初，台灣生技股利多題材將發酵。

精華再拚5字頭

生技股王精華(1565)，目前股價在500元以下震盪，月線和季線都是呈現上揚的走勢，第三季業績是谷底，第四季谷底回升，九月以來外資已賣超接近4000張，但精華的股價並未下跌，反而走強，代表有特定的資金接手，且該資金實力雄厚能夠消化外資拋出的籌碼，精華除低基期優勢，產品開發也大有轉機，兒童近視控制鏡片，在價格上具有競爭優勢，使用更加便利且較傳統的兒童矯正鏡片舒適，目前該產品只有隱形眼鏡品牌大廠Cooper通過FDA認證上市，而有此先例後，將加速精華的同類產品取得上市核可，未來不排除往大陸市場發展，潛力十足；健身器材廠喬山(1736)，11月的營收24.66億元，創下同期新高，11月同比增長17％，今年以來營收累計也較去年上升17％，提升力道很強，主因切入大型連鎖平價健身房星球帶來巨大效益，而該效益也將在明年繼續擴大，因為星球健身房明年還將積極拓展據點。同時，喬山合併了日本最大醫材廠富士，預計明年第一季開始就能帶來營收與獲利上的效益，喬山今年12月營收也有望創下新高；既然營收將創新高，那麼股價就有望挑戰前一波的高點。

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