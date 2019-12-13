12月被動元件大反攻

【撰文／黃清照】 分享 facebook

台股自上周站回月線後，指數周一創下波段新高，不過指數並無法馬上突破轉強，上攻力道顯得越來越疲弱，投資人高檔追價意願並不高，12月台股內外資不同調上更顯得裹足不前，櫃買同樣也是在前高止步，目前全球局勢仍首看中美貿易戰的最終結果，川普又開始放話中美貿易戰漸趨樂觀的訊息，並提12/15將有大事要發生，這些消息其實已經聽一年聽到爛了，就算有正反兩面結果，只要在市場預期內，我想並無法影響股市太多，投資人反而應該往產業面去著墨，從明年趨勢挑出有潛力的族群，再由這些族群中挑出業績成長、股價卻還在低檔的優質好股。

5G帶動被動元件重啟漲價潮？

我認為明年5G肯定是個題材，明年5G手機將會一隻接著一隻推出，對於5G的晶片需求也會激增，聯發科就是在推出5G SOC(系統單晶片)的天璣1000晶片後，股價結束自2016年以來的整理，股價站回400於大關，而在聯發科之後，美國晶片大廠高通也發表全球第一款支援5G的XR(延展實境)處理器：旗艦級的Snadragon 865、高階系列Snapdragon 765，以及針對遊戲而生的Snapdragon 765G，更發力找來小米、OPPO、NOKIA、Motorola四家合作夥伴站台，非常豪華。因此，我們也稍微能看出明年趨勢大概往哪走了。

上期周刊我推薦奇力新(2456)，公司11月營收繳出亮眼成績，不但比10月多1.4％，且和去年比僅年減4.8％，相較於其他被動元件廠明顯強勁許多。公司營收轉好，主要來自於5G手機需要的電感較4G多25～40％，且ASP增加約50％，而公司為全球三大電感廠，加上先前併購的繞線廠、線圈廠，對公司毛利率亦有顯著的貢獻，毫無疑問是除了石英元件外最低估的5G概念股了，而年底也可以看出投信法人默默布局，股價偏正向。

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