親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

大選評論／青年安居如何可能？盤點政黨選前居住政策

國巨：車電商機 逆轉勝

2019-12-13 11:05萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

分享

全球MLCC前5大廠商，包括日本村田製作所(Murata)、韓國SEMCO、台灣國巨、日本太陽誘電，以及TDK、AVX等。國巨是全球前3大MLCC製造商，到今年第3季，MLCC占國巨整體業績比重約3成。

隨著時序進入12月，中國通路商持續對高階個人電腦和智慧型手機所需的0402和0201規格的MLCC產品進行補貨，市場需求強勁、中國智慧型手機廠商持續去化庫存、假期旺季拉貨，國巨營運轉佳；目前MLCC庫存水位正常，第4季訂單交期從原先的4週到6週、延長到8週左右，值得注意的是，通路商MLCC價格有上揚的跡象，從10月以來，其價格上揚幅度約10％，預期台灣MLCC主要廠商11月業績看回升，到12月能見度也看佳。

MLCC價格看穩

展望國巨到明年第1季營運表現，預估國巨今年第4季業績較第3季小幅季減約4％左右，第4季毛利率也可望穩站3成以上，明年第1季業績可望較今年第4季持平。國巨本身產品庫存天數來看，第4季產品安全庫存天數，從原先預估降到90天，進一步可降到70天以下，市場需求比預期好，稼動率可望持續提升，預估國巨第4季稼動率有機會提升到近50％。

分享

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1363期】

◎ Part 1 創29年半新高的新挑戰

◎ Part 2 5G手機的次產業PCB

歡迎您到全國7-11統一超商及各大書局購買當期最新的萬寶週刊

【訂閱完整內容請見《萬寶週刊電子版》】

萬寶週刊1363期

更多精彩文章延伸閱讀：

◎社長論劍：雲端資料中心BOOM

◎封面故事：Mini LED大點名

◎投資總鋪師：業績高檔股價低檔的五鼎

◎台股照明燈：12月被動元件大反攻

【最新優惠活動】

萬寶週刊訂購》66期特惠價$9,988元

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。

相關新聞

淡季不淡的IC設計黑馬：聯陽

2019-12-13 11:05

Mini LED大點名

2019-12-13 11:05

12月被動元件大反攻

2019-12-13 11:05

業績高檔股價低檔的五鼎

2019-12-13 11:05

庫克報2020年明牌是什麼

2019-12-06 09:54

世禾：受惠半導體資本支出大增

2019-12-06 09:54

5G手機供應鏈 明年業績爆發

2019-12-06 09:54

生技補漲行情年底啟動

2019-12-06 09:54

國巨將複製泰碩大行情

2019-12-06 09:54

華勤搶下雙A代工的警訊

2019-11-28 11:02

擁5G題材 持續暢旺

2019-11-28 10:55

中小型股轉機行情做夢開始

2019-11-28 10:51

投信年底積極作帳：勝麗

2019-11-28 10:14

TWS帶動2020 NOR FLASH大行情

2019-11-28 10:10

兩檔營收高成長的業績好股

2019-11-27 10:43

最紅的台積電設備股選誰？

2019-11-27 10:42

六角：珍奶經濟助攻

2019-11-27 10:41

旺宏迎接轉機行情

2019-11-27 10:40

2020年三大轉機族群

2019-11-27 10:39

安勤：投票機出貨大爆發

2019-10-17 11:41

谷底翻揚的5G概念股

2019-10-17 11:40

保健龍頭大江利空築底

2019-10-17 11:37

被低估的矽晶圓母子檔

2019-10-17 11:36

外資為何大買被動元件股？

2019-10-17 11:33

川普讓步有利Q4台股

2019-10-17 11:31

劍麟揮劍 v.s 貿聯出刀

2019-10-09 08:36

PCB紅色供應鏈受惠及受害

2019-10-09 08:35

健和興：5G及新能源車受惠股

2019-10-09 08:33

5G手機供應鏈Q4崛起

2019-10-09 08:32

RF轉單大漲後 下個看誰？

2019-10-09 08:31

香港越亂 台股越漲

2019-10-09 08:30

由法人買超找重點股

2019-10-03 10:40

IC設計集團股蓄勢待發

2019-10-03 10:40

營收創高的IC設計潛力股

2019-10-03 10:40

Mate30 PK iPhone11怎麼選股？

2019-10-03 10:40

汽零股智伸科第2及第3上場

2019-10-03 10:40

5G帶動的Wi-Fi 6

2019-10-03 10:40

資金轉往低檔PCB股補漲

2019-09-26 12:08

從去美化效應找Q4潛力股

2019-09-26 12:08
看更多

熱門文章

30歲年薪500萬 存款竟是0…她最後悔做錯3件事 錢賺再多都不夠花

2019-12-10 09:30

45歲「勤聊天」學存股 晚鳥退休師年領200萬股息

2019-12-11 12:08

不喝價格荒謬的星巴克咖啡！他26歲存下3000萬資產 靠3招狂省99％收入

2019-12-09 09:17

拋開辜家光環 她如何以「品味」征服義大利飯店業？

2019-12-12 08:59

王永慶化腐朽為神奇 為何成了彰化人「忘不了」的味道？

2019-12-09 05:55

國巨將複製泰碩大行情

2019-12-06 09:54

台北又一銷魂火鍋店 非吃不可

2019-12-10 09:25

慘！住房率35%未來會更慘 旅館歹時機拚加盟給「保證營收」管用嗎？

2019-12-06 09:33

驚！宣明智財產超陽春 聯電持股僅506股

2019-12-12 13:30

2019十大熱門商品清單出爐！除了珍奶這些也入圍了

2019-12-09 08:00

老牌「乖乖」換老闆！新東家竟是高雄地產大戶 靠一招橫掃南台灣

2019-12-11 13:04

航空幕後窺秘 一只餐盒的3萬5千英呎美味挑戰

2019-12-06 09:12

香港人誤會了？北京：一國兩制沒變過 反送中靠「金鑰匙」解決

2019-12-12 09:01

刷臉支付、取餐、領錢…4大金融科技明年改變你生活

2019-12-06 09:17

提早上班出車禍 不是職災？

2019-12-10 09:01

難得「蟹」逅 台灣第一家日本螃蟹料理專賣店

2019-12-10 09:25

催淚彈催出「亡國感」蔡英文聲望翻倍 藍軍青年選票也轉向？

2019-12-12 09:02

日韓牌夾殺…超冷門染髮筆1天狂銷2萬支 洗髮老品牌為何42年長紅？

2019-12-06 09:27

「芒果乾」指向誰 丟下威權包袱真有用？

2019-12-11 16:03

銅板股出頭天！ 嚴選9檔趁勢賺上一波

2019-12-06 10:51

無印價格變親民 竟來自一條員工守則

2019-12-13 09:10

老字號乖乖易主 神秘買家原來看上的是這個

2019-12-13 09:07

台股迎接黃金10年 12檔長青樹安心抱穩穩賺

2019-12-06 10:51

當時祖母過世...林志玲曝決定嫁AKIRA關鍵的那一刻

2019-12-02 14:27

拚年底前幫自己賺紅包！不只5G概念股 這些股連投信都搶進

2019-12-11 13:01

流浪教師華倫靠這招存股 一年領息170萬元

2019-12-12 11:10

5部強片讓電影營收擺脫「連2衰」 迪士尼票房直衝百億美元的底氣打哪來？

2019-12-11 11:05

國巨陳泰銘最不可忽視的對手 華新科焦佑衡來襲

2019-12-12 11:25

不曾清洗、超過有效期限 英研究發現9成開封化妝品都成細菌溫床

2019-12-10 13:07

全鄉動員天地共籌 池上秋收稻穗藝術節

2019-12-10 13:12

跟緊！年底作帳、選舉行情來了

2019-12-11 16:03

都是儲蓄險害的？愛買保單 保障卻不足！揭密台灣人買保險8大現象

2019-12-12 11:00

塞車塞到懷疑人生？雪梨推「共乘」 解30年後交通問題

2019-12-06 15:27

虐待的循環！直擊美國老虎交易悲歌

2019-12-11 16:06

宜蘭頂級渡假聖地 享受遠離世俗塵囂的靜謐

2019-12-04 11:03

外資持倉減少 台股行情到盡頭？

2019-12-05 15:16

日本社會5.0

2019-12-05 12:06

奔跑吧！聯發科

2019-12-12 12:40

味蕾感官饗宴 日月潭頂級葡萄美饌之旅

2019-12-09 08:50

年薪千萬照樣遞辭呈 這些因素讓今年CEO離職人數直逼歷史新高

2019-12-13 10:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top