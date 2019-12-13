國巨：車電商機 逆轉勝

【撰文／陳子榕】 分享 facebook

全球MLCC前5大廠商，包括日本村田製作所(Murata)、韓國SEMCO、台灣國巨、日本太陽誘電，以及TDK、AVX等。國巨是全球前3大MLCC製造商，到今年第3季，MLCC占國巨整體業績比重約3成。

隨著時序進入12月，中國通路商持續對高階個人電腦和智慧型手機所需的0402和0201規格的MLCC產品進行補貨，市場需求強勁、中國智慧型手機廠商持續去化庫存、假期旺季拉貨，國巨營運轉佳；目前MLCC庫存水位正常，第4季訂單交期從原先的4週到6週、延長到8週左右，值得注意的是，通路商MLCC價格有上揚的跡象，從10月以來，其價格上揚幅度約10％，預期台灣MLCC主要廠商11月業績看回升，到12月能見度也看佳。

MLCC價格看穩

展望國巨到明年第1季營運表現，預估國巨今年第4季業績較第3季小幅季減約4％左右，第4季毛利率也可望穩站3成以上，明年第1季業績可望較今年第4季持平。國巨本身產品庫存天數來看，第4季產品安全庫存天數，從原先預估降到90天，進一步可降到70天以下，市場需求比預期好，稼動率可望持續提升，預估國巨第4季稼動率有機會提升到近50％。

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