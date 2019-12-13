Mini LED大點名

【撰文／王榮旭】 分享 facebook

大盤在11500點整理大概一個月，如今大盤指數開始向上突破，經過這一個月左右的整理，形成一個中期的底部，指數往上再走一段行情的機率很高。外資大幅增持12月底將結算的期貨指數合約，很可能就是壓寶美中貿易談判能在近期達成一個比較理想的結果。美中貿易談判的正向發展會促使美元避險需求的下滑，帶動美元下滑、台幣上揚，而當台幣走強的時候台股往往也是強勢的，外資在這個時候買進台股，可以做到期貨、指數、匯率三贏。內資看準外資近期偏多的態度，針對個股輪流點火。資金流向低基期的股票，但也不是所有低基期股都可以的，必須要有一定轉機題材，才能搭上這一波低基期大復活的行情。

友達、群創擁一低二高優勢

怎麼樣的股票才是合格的低基期股呢？比如群創(3481)在金融海嘯之前股價高達140元，群創連續4季虧損，股價目前在歷史谷底，只有8元多。但每股淨值卻高達24.65元，這就是低基期。光有低基期顯然是不夠的，還得有轉機，而面板產業的轉機已然到來。由於面板市場供需失衡、中小型面板獲利慘淡，LGD、京東方、華星光等國際面板巨頭紛紛決定減產，而這些面板產業領頭羊的減產也將使市場逐漸恢復秩序，預估面板價格在明年第1季將止穩，甚至有望反彈。在這樣的大環境下，群創明年虧損可望減少，甚至有機會在後年轉虧為盈；同時，群創結合鴻海集團的資源，開發mini LED面板，正好趕上明年Mini LED新商機。Mini LED的亮度及畫質跟OLED相近，但Mini LED比傳統OLED更省電，不僅壽命長，也無烙印的問題，適用中大尺寸面板做為背光源。隨著蘋果的iPAD及筆電新產品採用Mini LED，非蘋陣營未來跟進的可能性也將大增，進而引爆Mini LED的商機。

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