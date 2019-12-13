淡季不淡的IC設計黑馬：聯陽

【撰文／黃清照】 分享 facebook

中美貿易戰出現最新進展，川普放話中美貿易已經進入最後階段，且預告15日將有大事情發生，這個喊了一年的題材，竟使美股創下波段新高，市場真的非常瘋狂。其實台灣夾在中美之間，反而才是最大利多，台股除了在匯率相對穩定外，在半導體有高端的競爭優勢以及電子業在上中下游連貫的供應鏈，因此，更容易吸引企業來台投資。

受惠中美貿易戰後的轉單效應最明顯的族群就是IC設計股，立積(4968)今年由50大漲5倍到250元，雖然現在回跌到160元，主要也由於法人進入年底結帳的時節，加上基期已太高，上檔投資人不願追價，法人在看好也只能往下出貨提領現金，雖然立積這波大漲出現回調，但上攻之火卻毫不止息，IC設計股一檔接一檔輪番上漲，IC設計股王矽力-KY(6415)上月股價站上千元，11月營收11.12億元，YOY 38%創歷史新高，股價雖然還無法同步創高，但卻也使中、低價IC設計股蠢蠢欲動。股價由高到低，信驊(5274)、力旺(3529)、祥碩(5269)、世芯-KY(3661)、茂達(6138)雨露均霑，然而有一檔低價IC設計股非常有潛力，不僅10月營收年增、11月營收更是月增、年增，而這檔低價IC設計股就是聯陽(3014)。

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