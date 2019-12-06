【撰文／王榮旭】 分享 facebook

美、中協議延宕，觸動股市敏感神經，美股4大指數相繼跌破月線，僅剩NBI生技指數一支獨秀，生技本具有防禦特性，加上低基期優勢，成為資金避風港，年底補漲威力不小，Q4來NBI累計已漲2成，創13個新高，相較於美國生技股，台灣OTC生技指數還在10年來谷底，實在委屈，低基期就是生技最大利多，生技股王精華(1565)遭外資在10～11月大賣5000多張，股價卻逆勢上漲，籌碼被「有力」買盤接走，精華搭上視力矯正商機，使用3C產品年齡下降及使用時間拉長的趨勢，導致近視人口增加且年齡層下降，去年國小學生視力不良人數就超過50萬人，若兒童時期有嚴重近視，成年後發展為高度近視，有可能導致視網膜病變，近年醫療觀念改變，近視控制從兒童就開始，目前主流方法是角膜塑片搭配點散瞳劑。

精華再戰5字頭

角膜塑型片是硬式高透氧鏡片材質，由於長期配帶，需仔細清潔，上月FDA首次通過國際品牌大廠Cooper開發的日拋軟式的兒童視力控制鏡片，可望帶動兒童近視控制風潮，精華開發的日拋軟式兒童鏡片已經解盲成功，在FDA已核准同類型產品上市後，可望加速審批精華新品，未來不排除以授權方式結盟陸廠，搶食兒童近視率偏高的中國市場，長線潛力十足，相較於大學光(3218)今年大漲2倍，精華展開接棒補漲，最近衝過500元大關後拉回，外資由賣轉買，若外資大量賣超都不跌，外資轉為買超後，更有利股價表現，精華若再攻上5字頭，將可帶動中、低價生技股比價，健身器材大廠喬山(1736)前3季EPS超越去年一整年，Q4美國大客戶趕耶誕節前開店，接單暢旺，業績將挑戰新高，最近股價拉回90元以下量縮整理，籌碼換手後可望再攻，併入日本按摩椅龍頭富士醫療器材效益，將在明年Q1浮現。

分享 facebook

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《 萬寶週刊 》1362期】

◎ Part1 12月有期待 也有變數

◎ Part 2 投信拚績效大換股

◎ Part 3 5G仍是明年主流股

歡迎您到全國7-11統一超商及各大書局購買當期最新的萬寶週刊

【訂閱完整內容請見《 萬寶週刊電子版 》】

《 萬寶週刊1362期 》

更多精彩文章延伸閱讀：

◎社長論劍：低利時代：愛拚才會贏

◎封面故事：庫克報2020年明牌

◎投資總鋪師：生技補漲行情年底啟動

◎台股照明燈：國巨將複製泰碩大行情

【最新優惠活動】