【撰文／黃清照】 分享 facebook

台股11月底指數貫破月線，盤勢再度轉震盪整理，許多強勢股均已大幅修正，盤面轉為低基期股當道，倘若指數月線壓力不過，那盤面轉空投資朋友就要小心。不過這幾天有個族群異軍突起，相信有再看我專欄的人都曉得，過去幾個月我推薦的類股族群，都是低基期的穩中透堅股，低基期加上業績成長，股價自然抗跌，當盤面轉為震盪時，類股的底氣也自然有。舉凡汽車零組件、矽晶圓、被動元件加上近期轉強的石英元件，我都曾大力推薦過，而高檔的PA、CCL、工具機、散熱族群我也不諱言的指出股價過於高估，恐有修正危險，本期我將從技術面的角度切入，解釋為什麼此時你該買被動元件，而非散熱股。

被動元件隨著去庫存化接近尾聲，加上第四季手機急單湧現及農曆年前拉貨效應帶動下，雖然整體嫁動率並未較上季明顯提升，但目前0201、0402等尺寸交期皆拉長，在被動元件價格走跌多季後，預估第四季價格可望持穩，營收表現則有望淡季不淡，被動元件部分尺寸產能傳出吃緊，包括MLCC、電阻等皆傳出漲價聲浪。

外資喊多被動元件

市場預估明年全球5G手機出貨量可望由2億支起跳，而一支5G手機的被動元件用量則提升至1000顆以上，將推升需求大幅回溫。龍頭廠國巨(2327)近期因收購基美(KEMET)，市場預期獲利將大幅提升，大摩最早出具報告指出，預期國巨若在明年第四季完成整併，當季及2021年全年EPS將分別增加2.28、8.93元，後年EPS上探28元，將目標價上調至420元。大摩也指出，被動元件未來有四大利多，包括整體庫存持續下降、存貨恢復正常、高階及低階產品交期均拉長到8個月、經銷商MLCC報價開始提升，紛紛看好被動元件廠明年Q1展望。

分享 facebook

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《 萬寶週刊 》1362期】

◎ Part1 12月有期待 也有變數

◎ Part 2 投信拚績效大換股

◎ Part 3 5G仍是明年主流股

歡迎您到全國7-11統一超商及各大書局購買當期最新的萬寶週刊

【訂閱完整內容請見《 萬寶週刊電子版 》】

《 萬寶週刊1362期 》

更多精彩文章延伸閱讀：

◎社長論劍：低利時代：愛拚才會贏

◎封面故事：庫克報2020年明牌

◎投資總鋪師：生技補漲行情年底啟動

◎台股照明燈：國巨將複製泰碩大行情

【最新優惠活動】