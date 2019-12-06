世禾：受惠半導體資本支出大增

【撰文／陳子榕】 分享 facebook

全球半導體設備大廠應用材料(AMAT)釋出產業景氣復甦的利多，加上半導體業者紛擴大資本支出，台灣半導體設備廠受惠營運展望看旺； 再加上，因受惠5G及高效能運算(HPC)等先進製程發展需求，全球半導體業者紛上調資本支出額度，包括台積電全年的140～150億美元、三星的199億美元及英特爾的160億美元。

台積電(2330)在5G及高效能運算相關晶片對5、7奈米先進製程的需求殷切，率先上修資本支出到140～150億美元，為歷年來最大手筆上修資本支出。全球最大半導體設備應材及艾司摩爾對於2020年景氣看法轉趨樂觀，半導體設備良性需求上揚，隨著晶圓先進製程微縮，採用EUV(極紫外光)製程需求強勁，艾司摩爾EUV設備訂單需求將延續到2021年。相關半導體設備廠，可望受惠此次半導體景氣復甦，營運將水漲船高。

世禾前三季稀釋每股盈餘2.54元

世禾(3551)前三季合併營業收入15億8991萬3仟元，營業毛利淨額4億7200萬7仟元，營業淨利1億9816萬4仟元，稅前淨利1億9157萬8仟元，本期淨利1億4560萬8仟元，歸屬於母公司業主淨利1億4527萬9仟元，歸屬於非控制權益淨利32萬9仟元，基本每股盈餘2.56元，稀釋每股盈餘2.54元。

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