5G手機供應鏈 明年業績爆發

【撰文／王榮旭】 分享 facebook

美、中貿易戰沒完沒了，美股及台股退回月線以下整理，中、小股走勢分歧， 5G強勢股今年漲多，遭法人內資主力提前結帳，PA、CCL及散熱模組從10月起領先大盤見高點後拉回，價差有些高達2～3成，最近大盤拉回，籌碼再殺乾淨，才能醞釀下一波行情，美、中貿易紛爭拖越久，只會讓中國去美化越趨堅定，華為9月上市的旗艦機Mate 30已不見美商零組件，中國電子零組件自製率偏低，未來幾年要拉到2成都還有難度，台廠轉單效應還會延續到明年，隨明年5G手機出貨量不斷上修，商機明年確定大爆發，5G供應鏈拉回就是找機會，PA、CCL及散熱模組先拉回先打底，雙鴻(3324)未再隨大盤回檔，守在季線200元附近整理快1個月，聯茂(6213)也在半年線附近打底，這些Q4淡季不淡，明年業績更好，跌出價差後，下檔必然有中線買盤承接，明年掀5G手機換機潮，台光電(2383)專攻手機用銅箔基板，今年重回蘋果供應鏈，搭上明年蘋果新機效應，估計明年EPS 11～12元，是本益比最低的5G概念股之一，後勢值得留意。

石英元件搭上5G商機

電子零組件如被動元件、記憶體受惠明年5G手機爆發，再掀漲價行情，在5G世代大幅提高MLCC及記憶體用量，我在10月專欄中已多次提醒，去年的漲價族群具有低基期補漲機會，隨國巨(2327)從203元大漲近8成到360元幾元，炒熱漲價題材，但去年不少廠商已經擴產，漲價族群要如去年掀起滔天巨浪不容易，明年的漲價行情將有異軍突起，如石英元件晶技(3042)及加高(8182)，5G對石英元件規格要求提高，今年日廠對TCXO等產品進行減產，導致石英元件供需失衡開始反轉，明年不排除有部份產品可能缺貨，目前已有產品漲價趨勢，並且從TCXO擴大到其他產品，晶技來自華為等中系客戶訂單增加，成去美化趨勢下受惠者，明年再度擴產，估計2020年EPS挑戰3元，本益比拉到15倍，加高比價向上，加高大股東是日系石英元件前三大廠大真空，持股比率超過5成，籌碼穩定度超過晶技，技術及訂單獲日本大股東轉移加持，產業地位提升，最近股價超越每股淨值26.8元，在石英族群中僅次於晶技，上檔無壓。

分享 facebook

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《 萬寶週刊 》1362期】

◎ Part1 12月有期待 也有變數

◎ Part 2 投信拚績效大換股

◎ Part 3 5G仍是明年主流股

歡迎您到全國7-11統一超商及各大書局購買當期最新的萬寶週刊

【訂閱完整內容請見《 萬寶週刊電子版 》】

《 萬寶週刊1362期 》

更多精彩文章延伸閱讀：

◎社長論劍：低利時代：愛拚才會贏

◎封面故事：庫克報2020年明牌

◎投資總鋪師：生技補漲行情年底啟動

◎台股照明燈：國巨將複製泰碩大行情

【最新優惠活動】