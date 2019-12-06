庫克報2020年明牌是什麼

【撰文／蔡明彰】 分享 facebook

時序進入12月，2019年即將結束。回顧今年台灣經濟二大指標，受惠中美貿易戰雙方加徵關稅使訂單轉向台灣，及7000億元台商回台投資帶動民間投資，主計總處上修2019年GDP成長率到2.64％，並預測2020年進一步成長到2.72％。

12月下修？

再來台股2019年大漲20％，績效創2009年以來的10年最佳，最大權值股台積電(2330)一夫當關狂漲40％，另外5G、華為概念股全年度暴漲1倍大有人在，甚至3～4倍，可說是多頭盛況空前。可是樹再高不會長到雲端上，12月恐有盤面二大力量拉扯，一是年底作帳以內資為主，另一年底結帳以政府基金為主，小心今年漲幅翻倍的個股將有獲利了結賣壓，但也會有2020年新臉孔黑馬開始冒出頭熱身行情。

下半場籌碼戰

「換位置就要換腦袋」，用於股市投資是高級心法。當股價高檔過熱，再偉大的利多都會反轉下跌，因為股價早已大漲反應過，當股價低檔過冷，再可怕的利空都會反轉上漲，因為股價跌深就是最好的利多。於是我們永遠看到相同的戲碼一再重演，散戶追逐利多而套在頭部，大戶卻在利空的底部進場。

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◎ Part 1 12月有期待 也有變數

◎ Part 2 投信拚績效大換股

◎ Part 3 5G仍是明年主流股

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