華勤搶下雙A代工的警訊

【撰文／蔡明彰】

電子產品代工從1990年代以來就是台廠的強項，涵蓋NB、手機到現在的伺服器，但紅色供應鏈崛起壯大，近來首次大陸ODM大廠華勤通訊打入雙A筆電品牌代工，對兩岸代工的版圖消長是關鍵作用。

雙A排名退步

為何雙A代工訂單轉向華勤？不再給台廠的仁寶(2324)、廣達(2382)，主因NB利潤太低而陸廠有成本競爭優勢。宏碁、華碩全球筆電市占居第五、第六，排名較以往的第四、五落後，於是在電競筆電衝刺，華碩居世界第一，宏碁第二。不過電競筆電的銷量仍是小眾市場，宏碁Q3毛利率僅10.6％，華碩略佳17.47％，這個是雙A轉向紅色供應鏈下單的背景。

聞泰、華勤壯大

中國手機品牌在全球前10大占6名，而台灣的宏達電、華碩手機排名掉到幾乎不見了。於是華為、小米、聯想、魅族向大陸手機ODM廠下單，造就聞泰、華勤兩大代工廠，現在居大陸前二大。ODM廠幾乎包攬499～1299元人民幣多款暢銷機型，華勤更領先拿下999～1499元更高端市場。各品牌通常會把高價位、高毛利的產品放在自己研發團隊，而低價位、低毛利的產品交由ODM廠。因此中低階產品更考驗ODM大規模交貨能力及質量管制能力。在各個原物料價格上漲，面板、鏡頭等關鍵零組件升級更要控管。大陸的市場很大使OMD廠成本管控漸漸超越台廠，最後台系手機ODM廠敗下陣來。

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