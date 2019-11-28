擁5G題材 持續暢旺

【撰文／陳子榕】

根據資料指出，2018年全球電路板產值規模約為691億美元(包含軟板後段元件組裝)，其中HDI產值約佔14.7％左右，2018年全球HDI產值規模約為101億美元。雖然HDI並非目前全球最大及成長率最高的電路板產品，但2013年至2020年產值年複合成長率預估約為3.1％，相較於同期間全球電路板產值年複合成長率約為2.5％左右而言，HDI產品的成長表現仍優於整體電路板產業。以出貨量面積計算，目前全球第一大HDI廠為欣興，約佔全球HDI出貨面積的11％，其他市佔率領先廠商還有華通、T&S、TTM、臻鼎-KY等。

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看好明年5G趨勢，全球5G設備大鋪建，預估2020年5G基地台將突破120萬台，以華為市占囊括四成領先，今年中國移動採購的5G基地台有75％均來自華為，其次中興通訊占18％，歐美廠合計不到一成；推估明年華為於大陸5G基地台滲透率仍超過六成，全球則達到四成。台廠中包括台積電、穩懋、京元電、精測、聯茂、台燿、華通、欣興、奇鈜等為華為主要供應鏈。

Q3三率三升、皆為近年新高

華通(2313)受惠於蘋果與華為等陸資品牌手機廠需求強勁，加上旺季效應，華通第三季成績單優於預期，單季每股淨利1.24元，累計今年前三季稅後盈餘23.8億元，每股淨利2元。

因應未來5G時代，著眼於市場對於高階HDI製程的需求商機，華通大陸重慶二期廠區已於10月完成奠基儀式，廠區規畫總投資約新台幣150億元、年產能可達500萬平方英呎，仍將視市場供需狀況分階段添購設備，該廠區最快2021年上半年即可正式量產。

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