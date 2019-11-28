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中小型股轉機行情做夢開始

2019-11-28 10:51萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

美股那指、S&P500及道瓊先後創高，美、中貿易協議進入最後洽簽階段，唯一變數是香港人權法案成川普「最後痛苦關頭」，美國是否會對中國取消部份關稅，來收割首階段的戰果，從股市領先上漲來看，完成協議簽署的可能性不小，人民幣匯率在8月見低點後，持續升值接近7元人民幣兌1美元大關，台幣也在幾乎同時間從31.74元升值到30.5元兌1美元，匯率走勢似乎也顯示美、中貿易戰最壞狀況已過，MSCI雙降台股權重11月底生效，外資被動調節的壓力解除，短線利空出盡，若美、中首階段協議簽署，外資熱錢必再流入台股，點燃年底到明年初的資金行情，只要大盤維持偏多震盪趨勢，中小股發揮機會大，資金點火方向有兩個，一個是低基期高轉機題材，另一個是淡季不淡業績題材。

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群創、友達本淨比過度低估

前期分析看好LED晶電(2448)、億光(2393)，前者今年虧損，明年也未必能轉盈，但Mini LED毛利率高，運用在大尺寸面板優勢遠大於OLED，未來Mini LED能大量運用在大尺寸TV、NB面板及車載面板，市場潛力十足，與美系客戶合作開發電競筆電用的Mini LED，打件是Mini LED重要製程，晶電大舉上調資本支出，新增打件設備比舊設備快上10倍，以解決打件速度未達標，無法量產的問題，成為明、後年新的成長動能，11月來投信大買2.3萬張，成法人年底作帳標的；面板雖然還是供過於求，但傳出LGD將關閉一半的液晶電視工廠產能，可望縮小供需缺口，而面板友達(2409)及群創(3481)本淨比特別低，例如，群創每股淨值達24.6元，Q3帳上現金高達530億元，光是帳上現金每股可分5塊多，股價才7塊多，今年初股價還有12元，如今股價打了6折，大盤在萬點以上成常態，低基期就是最大補漲優勢了。

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萬寶週刊1361期

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