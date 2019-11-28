投信年底積極作帳：勝麗

【撰文／黃清照】

美中貿易協商展望樂觀，美股半導體類股帶頭衝，激勵三大指數均創高，帶動指數向上攻擊，目前來看仍維持高檔震盪格局，但近期量能偏低，大盤成交量低於月均量1,300多億元，顯示市場因貿易戰飄忽不定，導致市場缺乏信心，我不斷提醒投資人，嚴重高估個股勢必遭到修正，嚴重低估優質股不用怕，可以大膽布局。而台積電站穩300元將會使許多低估優質股有比價行情，指數越漲越高，但選股卻是越來越難，投資人切記漲時過久且漲多的個股只能選擇短打，主力會選擇拉抬其一股票，來掩護其他股票方便出貨，眾人皆知這些股票非理性超漲，投資人都在撤出了，須小心謹慎，而新主流是由嚴重低估股竄出，像是之前推薦的被動元件股已全面噴出，將來還會有大行情。

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10月營收優於預期 明年業績大好

車電CIS感測器封裝股勝麗(6238)受到美中貿易戰影響，導致近半年安控產品的封測營收趨向保守，但在9月起車用產品客戶訂單量持續回溫以及安控營收逐步回升，導致10月營收大跳升到2.05億，月增30.1％、年增16.2％，車用佔比升高到七成以上，投信自10/30單日大買1038張積極卡位，至11/26止持有達2584張，底部已完成，外資11月也由賣超轉為買超，而公司派在底部10/31宣布1200張庫藏股強力做多，近期順利收復年線，可以逢低積極卡位。

今年第三季因為接受客戶端對產能及良率的嚴格認證審查，產能利用率不足以及折舊導致毛利率形成壓力，Q3獲利僅0.58元不盡理想，但公司表示目前產品已認證通過及獲得客戶長單，第四季之後營運走出谷底，再加上10月合併營收回升到2.05億元，表現優於預期。今年前三季獲利達4.52元，從10月營收來看勝麗車用及安控等CIS元件封測訂單明顯回流，在5G場域逐漸布建完成的環境下，先進駕駛輔助系統(ADAS)及自駕車產業將大幅增長，勝麗市占率又逐步提高的情況下，預估車用CIS感測元件封測市場在未來三～五年仍看好，明年營運表現會大幅優於今年。

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