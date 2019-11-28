TWS帶動2020 NOR FLASH大行情

【撰文／蔡明彰】

今年最夯的消費電子產品是TWS，估計銷售1.2億套較去年4600萬套年增160％，展望2020年至少2億套再成長近1倍。對比智慧手機銷量，自2017年以來淪為負成長，2020年要靠5G換機或能恢復正成長。

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TWS大商機

美國民眾41％至少有1套無線耳機，1/8的人有Airpods。Airpods象徵年輕有錢，24歲以下Z世代擁有比例61％，是長者55歲的3倍。年收入逾10萬美元有Airpods，高於5萬美元以下家庭。以前手上一支iphone是財富的象徵，如今變成穿戴裝置的Airpods。目前TWS多數是年青人購買，未來若技術進步到透過內耳偵測血壓、血糖、心跳等健康管理，年長者也必然人手一套，所以TWS的長期銷售還有很大成長空間。

搭上今年TWS熱潮，台股相關供應鏈莫不大漲，但現在問題來了，生意太好引來兩岸許多廠商爭相投入，明年各項零組件恐殺價競爭。因此聰明投資人要有正確選股方針，不要以為明年全球TWS銷量更是大幅成長，就盲目追高今年漲幅已大的TWS供應鏈，而忽略競爭者加入後的產品殺價競爭。

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