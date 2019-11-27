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兩檔營收高成長的業績好股

2019-11-27 10:43萬寶週刊

【撰文／黃清照】

美國四大指數創新高，中美貿易戰在又再度出現曙光，台股日線三連紅，連續兩天靠權值股拉抬指數，用意何在？周三即將結算，外資淨多單還有5萬多口，會再拉高結算嗎？我認為指數再往上攻堅意義不大，大盤與櫃買指數兩者之間基期越差越大，這可能是警訊，大盤距離創近期新高11668點，僅差12點價差，但櫃買卻還在月線反壓的陰影中，遲遲無法站回。指數是上是下？我想周三結算後就會有明顯答案，但是投資人手中持股有沒有獲利，才是大家最關心的重點，以目前櫃買的姿態來說，我認為要選相對抗跌的個股因應，以防結算後指數回調、櫃買補跌的情況發生。相對抗跌的個股得要有幾個要點，首先在基本面方面，營收要維持高成長、帶動獲利高成長，且本益比不能太高估；此外，籌碼面外資、投信要有一方認養；最後，技術面積期要低，且至少股價要在月線之上才算強勢。

櫃買從年初123.54漲到至今143.78，漲幅16.38％，若今年要穩中求勝，我看好汽車零組件及車電族群，果真大漲，如智伸科(4551)從今年初109元漲到至今185元，股價已大漲69.72％；劍麟(2228)從77.8元漲到119元，也有52.95％還有如堤維西、東陽等AM股漲幅都領先櫃買指數。那族群股價會高估嗎？考量中國車市慢慢復甦，加上目前也即將進入汽車零組件旺季Q4、明年Q1的循環，我認為汽車零組件將形成高價股帶領低價股的比價上漲效應，將有機會補漲。

受惠特斯拉超級工廠的最大贏家

美國電動車大廠特斯拉(Tesla)第三季財報超出市場預期，且在上海的超級工廠將於12月正式投產，Model 3將在中國展開銷售，及新款車Model Y進度提前，該廠從興建到上線運作時間非常快，僅短短九個月，創下驚人記錄，目前規畫年產能為50萬台，按照特斯拉規畫，在今年底前在上海廠投產Model 3車型，預計每周產量可達3,000輛。供應鏈貿聯-KY(3665)明年營運起飛，貿聯是車內線束主要供應商，除了昆山廠可就近供應上海超級工廠需求，公司位在亞、歐、美等地區工廠可供應特斯拉全球布局需求。在全球車市一片SUV熱潮需求帶動，可望成為特斯拉新銷售成長動能，有助於推升貿聯車內線束需求攀升。

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萬寶週刊1360期

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