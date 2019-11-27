最紅的台積電設備股選誰？

【撰文／蔡明彰】

股價於底部及頭部二個最關鍵位置，也最難操作。贏家必須底部進場而頭部出場。但多數人都不是如此操作，問題在缺乏反向思考，永遠一昧單方向看消息、題材及股價。

富邦科技漲47％

我們首先冷靜看大盤，今年加權指數已大漲近2000點，漲升20％，這是台股從2009年以來最佳績效，大盤創10年來最兇悍的漲勢。最大功臣是台積電(2330)，今年大漲38％，若還原除息則上漲42％。台積電效應使重押逾20％的勞退基金，今年收益率逾8％刷新成立以來的操盤記錄。台灣50(0050)今年漲升24％，打敗大盤的漲幅20％，因為台積電占台灣50的權重逾20％，靠一檔台積電使台灣50輕易績效超前大盤。但更誇張更厲害是富邦科技ETF(0052)，今年狂漲47％，因為這檔科技股ETF居然重押台積電67％，富邦科技ETF 2015年最低31.35元，現在67元，5年大漲1倍就ETF算是很厲害了。對應大盤位置，2015年最低7203點，若比照富邦科技ETF的上漲1倍，目前加權指數應是1萬4千點。這表示富邦科技ETF重押台積電，現在漲到對應大盤1萬4千點的位置，而現今指數1萬1千餘點，即富邦科技透過台積電超過大盤近3千點。

然而這個時刻是否需要反向思考呢？台積電還有多少上檔的空間？勞退基金明年再大押台積電逾2成比重再讓千萬人勞工大分紅嗎？富邦科技ETF今年已大漲近50％，明年再複製勝利方程式，從對應大盤的1萬4千點再漲到2萬點的位置嗎？這樣單向思考的人是否過度樂觀？

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