六角：珍奶經濟助攻

【撰文／陳子榕】

國際餐飲集團「六角國際」(2732)經營餐飲服務產，透過多品牌專業系統化策略布局與創新，成功經營超過9個餐飲品牌，跨足多元化類型，包含手搖茶飲、烘焙西點、英式輕食、傳統小吃及冰品、日式豬排、牛肉麵、炸牛排、日式餃子等。全球品牌門市遍及世界六大洲，超過42個國家地區，成為國際化布局的餐飲集。六角日出茶太拚稱霸全球手搖飲，六角請美菲混血演員艾凡多史納(Ivan Dorschner)將擔任全球代言人，為新南向與全球拓展再下一城，瞄準全球手搖茶飲第一大品牌，並提升台灣珍奶全球能見度。

艾凡多史納在社群Facebook上有超過290萬粉絲，IG上也有40萬的追蹤人數。艾凡多史納對當地第一手搖飲品牌Chatime日出茶太喜愛，最愛喝的就是「台灣珍珠奶茶」，希望透過自己的影響力，提高品牌及台灣珍珠奶茶在全球的能見度。

上半年賺贏去年全年

六角去年完成餐食品牌汰弱留強後，「Chatime日出茶太」前幾大代理商搭上外送平台商機，推升同店銷售成長，同時搭上全球「瘋珍奶」熱潮，「Chatime日出茶太」在大者恆大推動下，全球展店家數加速成長，同步帶動原物料銷貨收入與加盟及權利金收入的增長。第二季合併營收12.29億元、年增32.37％，營業淨利1.57億元、年增132.8％，稅後淨利1.02億元、年增123.86％，EPS 2.65元、年增115.45％，營收與獲利皆創單季新高；上半年EPS已達4.53元，賺逾去年全年，表現亮眼。

分享 facebook

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《 萬寶週刊 》1360期】

《 萬寶週刊1360期 》

更多精彩文章延伸閱讀：

◎社長論劍：ETF溢價太離譜

◎封面故事：2020三大轉機族群

◎投資總監：最紅的台積電設備股選誰？

◎台股照明燈：兩檔營收高成長業績好股