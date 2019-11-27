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沈富雄最新預測：蔡英文勝韓國瑜200萬票 綠立委過半

旺宏迎接轉機行情

2019-11-27 10:40萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

美、中第一階段貿易協議進入最後攤牌前，美國參院通過支持香港人權民主法案，增加更多不確定性，市場不敢追價，大盤衝高無量過關也容易拉回，貿易協議有簽最好，沒簽對台股影響也有限，畢竟台灣是大陸去美化最大受惠者，轉單效應會延續到明年，今年的強勢5G，最近都進入修正，散熱模組的超眾(6230)從290元跌回到194元，跌幅高達3成，雙鴻(3324)從242.5元也跌2成到190元，CCL的聯茂(6213) 從170.5元跌到132元，跌幅2成2，射頻IC立積(4968)從255元跌到182.5元，跌幅近3成，PA宏捷科(8086)從124.5跌到92.5元，跌掉2成5，5G族群是人氣所在，這也是大盤漲，成交量卻萎縮的原因，漲多是5G最大的利空，今年5G族群也有過多次漲多拉回，後來都出現再過前高的走勢，5G趨勢沒變，過高本益比修正後，再往上的價差空間更迷人，10月中國5G手機出貨量近250萬台跳增4倍，5G手機放量在即，明年剛要迎接換機潮，5G供應鏈拉回是機會。

晶電、億光各有法人認養

年底最後一波賺錢機會在高轉機的股票，最近從LED晶電(2448)、億光(2393)漲到記憶體旺宏(2337)、華邦電(2344)，炒的是轉機題材，明年上半年就能看到精電Mini LED的產品，車載應用不會像OLED無法符合耐高溫、壽命短及烙印問題，Mini LED運用在大尺寸面板優勢遠大於OLED，不排除蘋果未來新產品會採用，這讓開發Mini LED技術的晶電想像空間大增，即使估明年EPS可能繼續虧損或勉強轉盈，最近一度衝到33元股價與億光差不多，億光開發Mini LED技術應用在RGB 顯示屏、電競筆電、TV、Monitor及車載面板上，目前已經少量在出貨，估計今年EPS 1.8～1.9元，明年EPS 2～2.5元，獲利比晶電好太多，股價卻差不多，獲得外資認養。

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萬寶週刊1360期

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