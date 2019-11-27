2020年三大轉機族群

【撰文／蔡明彰】

通常像今年台股已大漲20％是由成長股領軍，但展望2020年不容易再漲20％，可能是大區間的小漲格局。這種情況下，明年台股漲幅超前的黑馬股將是轉機股出線。

對比成長股是高價股，轉機股是低價股。但不表示所有的低價股明年都會漲，最主要仍回歸產業產品的景氣及報價是否改善？

Mini LED

我全面分析上市櫃Q3財報及參酌未來產業概況，LED、板卡、NOR FLASH三大產業於2020年H1將有轉機，但確定時間仍要步步追蹤。傳聞明年蘋果Mac Book系列將採用Mini LED背光源，以晶電(2448)為優先供應商，晶電10月以來股價大漲30％。不過即使傳聞屬實，最快要到明年中利多才發酵，晶電Q3 EPS仍虧損0.79元，前3Q累計大虧2.34元，全年估虧3元，不建議30元以上再追價，43元淨值是絕對賣點。

映泰、麗台

板卡族群受H1打消挖礦晶片庫存影響，上半年營運疲弱不振，但隨著AMD、nvidia新產上市，兩大龍頭對Q4財測轉趨正面。技嘉(2376)H1 EPS僅1.15元，但Q3跳升至1.29元，一季勝過上半年，前Q3 2.44元，全年估3.3元，本益比15倍。華擎(3515) H1 EPS 1.63元，Q3拉升至1.72元，也是一季超過上半年，前3Q EPS 3.34元，全年估4.8元略低於去年全年的4.91元，本益比16倍。由於技嘉、華擎的本益比15～16倍，尚未確定2020年EPS明顯成長使明年本益比下降，不建議過度介入。

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