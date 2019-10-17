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安勤：投票機出貨大爆發

2019-10-17 11:41萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

安勤(3479)為全球性IPC工業電腦供應商，主要從事工業用電腦及嵌入式電腦相關產品開發。為全球第二大NB代工廠仁寶(2324)之子公司，仁寶持有其20.5％股權。公司所生產之產品以應用端分類為：Healthcare(醫療)、Retail(零售)、Gaming(博弈)、Industrial Automation(工業)、Others(其他)。

受惠美國投票機標案及日本工業、醫療ODM專案訂單集中出貨，安勤5月合併營收上衝5.65億元，創歷史單月次高，6月雖因投票機標案出貨告一段落，營收較5月營收回落，為5.08億元，月減10.11％、但年增幅仍達36.72％，帶動第二季營收14.55億元，季增19％、年增25.6％，登歷史單季新高；上半年營收26.78億元，年增14.5％。

由於安勤投票機標案是以美國各州各城市分批出貨，目前已經出貨約5-6個州，下半年預計再新增2-3州，如果下單時程提早，有機會在8、9月有一批新案出貨，帶動下半年營運增溫。

安勤與大馬業界夥伴簽MOU

安勤與馬來西亞NEXUS UNION簽署MOU(合作備忘錄)，象徵雙方於智慧城市佈建即將邁入實質合作、實質開發階段。安勤致力於推動智慧交通領域相關布局，本次透過臺馬產業合作交流，亦使其拓展海外市場再跨大步，公司以核心事業相關產品的嵌入式車載系統與人工智慧會領域的技術支撐，結合在地資通服務SI業者的支援，將得以提供在台灣已佈局的AI智慧交通解決方案與經驗，落地與深耕在馬來西亞市場。

投票機專案挹注，安勤今年EPS估逾5元

受惠美國投票機專案續挹注，安勤7月營收達5.29億元，月增4.17％、年增38.36％，續站穩5億元大關，由於美國明年總統大選將登場，各洲政府更換投票機的動作積極，安勤為主要的三家供應商之一，目前出貨約一半，預期相關的投票機訂單動能還可望延續一年以上。

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