谷底翻揚的5G概念股

【撰文／王榮旭】

美、中貿易戰休兵，雙十連假後，大盤帶量衝上萬一，離去年高點11270僅剩一步之遙，台積電受惠Apple、AMD及海思新晶片出貨動能強勁，Q3營收超標，7奈米製程貢獻下，法說若能定調Q4不淡，在台積電帶動下，大盤可望持續震盪走高，相對於外資大買台股，內資很保守，融資增速緩慢，年底這波行情或有機會軋空手及空單；去年美、中貿易戰爆發後，今年貿易戰不但遲不落幕，還外加英脫歐及香港返送中等國際利空，大家都以為美中打架，台灣必受害最深，想不到今年以來，美股那斯達克指數大漲21％，陸股上證綜合指數大漲20.6％，台股大盤若從今年元月低點9319，漲到10/15收盤也漲19％，近一個月來台股更榮登全球前5大最會漲的股市，印證行情往往跟大家想的不一樣，個股也是如此，今年我一路看好的5G散熱雙鴻(3324)從不到百元，漲到241.5元，大漲1.5倍，CCL聯茂(6213)從50幾元，大漲2.4倍見到170.5元，PA穩懋從120元也漲1.5倍到304元。

5G輪漲不變

不論美中貿易戰打還是談，明年「5G+去美化」趨勢都不會變，這可能就是央行總裁楊金龍認為轉單效應會延續到明年的原因，今年來不及切入5G及IC設計業績股，拉回就該找機會，連今年最弱勢的族群矽晶圓及被動元件，兩大龍頭股國巨(2327)及環球晶(6488)法人都狂敲大幅彈升，強勢的族群就更有向上的條件，前期看好當時80幾元的宏捷科(8086)，內文分析「立積有95％由宏捷科供應，在中國手機廠大量訂單湧入之下，業績大好⋯，宏捷科業績也會持續跟著走高，⋯走勢與立積亦步亦趨」，果真本週宏捷科衝到109.5元，短短1週漲約2成，同時看好通吃華為及蘋果PA訂單的穩懋(3105)也衝過300元，再創波段新高，輪漲就是主流趨勢的特徵。

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