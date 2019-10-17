保健龍頭大江利空築底
【撰文／王榮旭】
美、中貿易戰休兵，台股大盤衝上11180，隨時會突破去年高點11270，多頭行情不變，整體成交量擴大到1300億元以上，各類股皆有輪動機會，前期分析大部份電子Q4漸步入淡季，有部份資金轉進非電族群，如資產股的南港(2101)、台肥(1722)及國產(2504)等，受惠選前政策作多，今年推動台商回台投資，累計投資金額突破6000億元，帶動工業用地、廠辦及商辦需求，南港「世界明珠」商辦出售6058.35坪給聯強，建物每坪單價約100萬元遠高於南港區域行情50∼60萬元，激勵南港股價飆升，營建資產概念股行情也隨之增溫；而生技行情與政策扶植息息相關，上櫃生技指數仍處於9年來谷底區，大盤已攻抵萬一高檔，生技低基期就是最大優勢，隨時會跟上補漲，近期仍先由個股單兵表現。
大江投信回補
保健股龍頭大江(8436)今年面臨多項考驗，包括中國整頓直銷業、美中貿易戰是中國消費力下滑及舊產品庫存去化等問題，8月營收6.13億元，創14個月來新低，9月營收6.37億元略微回升，Q3單季營收20.7億元，比上季大減近2成，但股價從今年最高521元回跌到上月最低277元，跌幅達46％，利空已經反應，最近股價反而利空不跌，並且築出一段中期底部，隨中國年初整頓直銷業動作接近尾聲，美中貿易戰休兵，中國保健食品行業可望由谷底復甦，傳工廠產能利用率上月起已經提升，開始需要加班，推估10月營收有明顯回升，大江也投入細胞療法，搭上政策紅利，估計今年EPS 18∼19元，明年EPS可望再回升到20元以上，上月以來投信已默默回補持股，9∼10月累計投信已買超2000張，同期外資雖賣出約4000張，股價不跌反漲，顯然外資賣出籌碼另有特定資金接走，後勢值得追蹤。
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