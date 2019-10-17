被低估的矽晶圓母子檔

【撰文／黃清照】

10月12日中美貿易戰談判達成首階段協議，中國外交部發言人耿爽也於15日確認，中美達成階段協議。耿爽指出：「美方說的是實際情況，和我們了解的情況是一致的。雙方在達成經貿協議問題上也是一致的，沒有差別。這份經貿協議將具有非常重要的意義。對中國、美國和世界都有利，對經貿與和平也都有利。」這長達18個月的談判似乎又回到了最初，戰火真的停止了嗎？若以目前政治性考量來看，以及近期川普敘利亞退兵事件，都使川普民調並不樂觀，我也一再強調川普最終可能釋軟，不過談判仍要繼續。

貿易戰淡化 中國迎十一長假

除了美股反彈收復經濟數據不佳的黑K外，亞股也全面啟動，而市場做多情緒持續累積，全球資金又轉趨樂觀，當然陸股也由受害國轉為最大受益者。雖然美中貿易戰依舊存在變數，且目前美國也尚未取消12月15日對價值1,600億美元中國進口商品徵收15％的關稅，但市場對於貿易戰的風險也已逐步反映，利空正緩慢被消化中。

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中國十一長假帶動起的強勁內需消費將支撐中國經濟面硬挺，儘管大陸商務部統計出10/1~7期間大陸相關消費額共人民幣1.52兆元(約新台幣6.7兆元)，年增8.5％，創下有統計數據以來，最低的成長幅度，但仍較去年增長，相較於美國聖誕假期的預期冷淡，實體表現算是相對亮眼了。大陸文化和旅遊部政府門戶網站發布，這次長假，大陸境內旅遊達7.82億人次，實現境內旅遊收入人民幣6,497.1億元(約新台幣2.8兆元)，分別增長7.81％和8.47％。大陸商務部指出，十一長假期間，一批主旋律影片引發觀影熱潮，電影票房總收入突破人民幣40億元，比去年同期增長一倍以上。北京商報報導，截至10月7日15時，根據燈塔專業版數據顯示，10月1日至10月7日累計票房達人民幣42.15億元(約新台幣185億元)，較去年同期暴漲了1.2倍。 分享 facebook

除此之外，MSCI納入A股的效應持續擴大，9月A股北向資金淨流入額約達647億元人民幣，創歷史單月最高淨流入，今年以來北向資金累計淨流入已達到1862億元人民幣。因此我們看到上證指數季線緊守不放，短短幾日便站回月線，也由於MSCU納入成分股的關係，大型股較受資金追捧，上證50表現強於指數，目前指數已突破6月來的高點。台股ETF滬深2X(00637L)自長假後陸股開盤，指數直接跳空跨越月線，而有再看我非凡連線的投資朋友都知道，我也是市場上唯一苦口婆心叫大家布局陸股的分析師，理由當然是上證指數相比美股基期實在太低了，這道理當然也能運用在台股上。

矽晶圓低基期醞釀反彈行情

台股有些族群基期相當高，而本業上又沒獲利支撐，當你看到爆量上漲的股票，就得提防主力拉高出貨，這手法很常見，我也時常提醒讀者，務必要謹慎。

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