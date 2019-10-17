外資為何大買被動元件股？
【撰文／黃清照】
雙十連假後，加權指數創新高，周一指數收11066點，成功站上萬一，而櫃買指數也成功守穩季線，並突破月線補漲，最大買盤力道在於外資。而權值股上貢獻指數最多的，當然最主要歸功於台積電大漲至最高291.5元，市值再度刷新高。台積電之所以大漲主要也是由於外資積極買超台積電所致，除了台積電以外，外資近期調高評等的股票也都相當強勢，可以參考本期附表，當然其中最受爭議的就是被動元件。
內外資看MLCC出現分歧
自從9月中後，外資開始悄悄買進被動元件，當時盤勢正巧高不過高，挑戰萬一屢屢失敗，而當資金轉進低基期的被動元件股時，市場認同度當然不會高，不過事情經過一個月後的觀察，外資、投信持續買超，市場開始尋找原因，其中在研究報告上，出現內外資不同調的情況。首先大摩表示MLCC庫存充分去瓶頸化，可預期廠商獲利逐步反彈，國劇比較同為MLCC大廠的SEMCO，產能利用率僅一半多，反彈力道相當看好，外資調升評等。
不過本土法人日前報告確表示出，今年Q4 MLCC價格預估會下調幅度約3∼5％，從今年儘管5G行情史低階MLCC訂單遞延至10月出貨，Q4也不必面臨去年高基期，各家通路商庫存也逐漸回歸正常水平，若以稼動率來看，本土法人表示，目前主要MLCC大廠以提高稼動率為主，預期10月份MLCC的平均銷售價格可能較第3季平均持平。法人預估，到明年下半年，國巨的平均稼動率可回到60％左右。因此國巨今年估10元、華新科估8元是十分合理的估計，若考慮明年不再享有高殖利率保護，那外資又是看到了什麼會這樣大買？
日商退場 去年飆股故事再度複製
內外資之所以看法不一致，主要在於稼動率的不同，而日商MLCC大廠村田製作所(Murata)及TDK近來持續大漲，去年故事再度被複製。在報告中外資告訴我們兩件事，第一，明年5G將會提升國巨、華新科15％的稼動率，外資認為這次玩真的了，等Murata及TDK正式退出市場後，國巨跟華新科的稼動率將從40％提高到80％，這是什麼概念？幾乎是營收成長一倍的概念，那如果營收成長一倍，外資明年估18元、後年更看好並不意外。
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