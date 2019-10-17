川普讓步有利Q4台股
【撰文／朱成志】
美中第13輪貿易談判結果：「川普輸了」。美國憲法規定參議院有審理彈劾權，目前共和黨控制下，要2/3同意彈劾才行，這是不可能的事，但川普擔心會影響民調支持度， 明顯軟化，中方只多買400∼500億美元農產品，就換到暫不拉高關稅。川普打了18個月貿易戰，狠招盡出，狠話猛講，結果和最早的初步協議差不多，且華為的5G發展也未停下腳步，美方還考慮撤銷中國的匯率操縱國，由全面對戰，轉為先休兵，以拖待變，化整為零，11月APEC川習會後，再簽協議。川普「真讓步」，和過去態度真的大不同！
白搞18個月貿易戰 全球Q4歡呼
美中姿態和緩，就安定了全球資本市場，双十國慶連假期間，歐美陸全球股市連三漲，美股道瓊10/9∼15連五紅，又漲到27000點之上。台股靠一檔台積電，大牛變蠻牛，攻到近300元創市值7.6兆台幣新高，指數重回「萬一大關」，未來將成為常態，正如上周1354期周刊封面故事：「台股NO.1」。
談判前，美國把涉入對新疆維吾爾族監控的大陸海康威視等8家陸企，也如華為一樣列入實體黑名單，引發中共外交部強硬回應；NBA火箭隊總經理莫雷「撐港」風波雖告一段落，但中國對香港主權強硬不可撼動的立場，也讓美國人見識到了。
貿易談判順利，10/11連最弱的港股都大漲600點，2.33％，10/14再漲214點，10/16又漲160點，為什麼如此？因為市場看懂川普白打了18個月的貿易戰，幾乎一切就回到最初的美中協議，「川普讓步」才是全球金融市場最大的好消息。
德國8月工業訂單連續15個月下挫，經濟已經陷入衰退，但德股10/9∼15連五天大漲，居然創下2018年9月以來一年的新高點12682點，突破7月高點形成W底形態，妙的是台股1990年1月歷史天價「12682」，居然在德股看到了。
日本景氣也下挫到惡化，近日哈吉貝颱風狂襲，出現一天降雨量千毫米災情慘重，死了74人，但日股也大漲，創今年新高點23280點。
美國Q3財報狀況不好，川普打華為，中國就「去美化」少買美國晶片，半導體股價大都下滑(參考附表)，川普的貿易戰後遺症越來越多，Q3標普500成分股盈餘預估會下滑4％，是3年來最慘狀況，也因為經濟數據不好，FED內部雖尚未喬攏，川普搞不定FED主席鮑爾是金融市場的好消息，市場認為10月底降息1碼機率高，美股也溫和走多。
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