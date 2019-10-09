劍麟揮劍 v.s 貿聯出刀

【撰文／黃清照】

台北股市表現獨步全球，美股因經濟數據不佳大跌千點，台股仍力守月線，櫃買指數表現也意外強勁，主要是因時序進入第四季，但第三季電子旺季的最後一個月9月營收也即將接露完畢，下半年對台股來說往往題材不斷，除了受惠中美貿易戰轉單的相關供應鏈強勁外，台積電、大立光強勁的業績也使台股獲得大大的支撐，而至於原本不被看好的蘋概股，更因為蘋果這次降價銷售，並以4G規格銷售，避開轉向5G的中國市場，如此一來策略更像是先搶市占，讓自家軟體得到更多收益，這策略也成功吸引果粉以外的人，原本買不起的蘋果手機，性能升級又更便宜，怎麼會不買呢？目前更傳出蘋果已要求相關供應鏈增產10％，相當於增加800萬台訂單，蘋概股下半年肯定旺上加旺。也因此道瓊經濟數據不佳的賣壓並未在台股顯現，台股反而再次回測月線，我認為這次台股反彈將帶動低基期的被動元件、矽晶圓、汽車零組件等業績好、本益比低的類股，尤其是汽車零組件，因往年旺季在Q4~Q1，此時剛進入第4季，將會是最後布局點，若等到明年第1季才來買那你可能就是最後一隻老鼠，有些指標性的個股已經開始蠢蠢欲動了。

勝麗(6238)因中美貿易戰大幅衝擊車市，車廠轉積極衝刺ADAS及自駕車發展，其中，車用毫米波雷達的使用量，預計到2020年YOY 15.8％，勝利最早切入CIS因此受惠，股價W底形成，帶大量突破季線，這是底部轉強的訊號，可見自上期提到的創高股智伸科(4551)之後，低檔反彈股也開始動了，在汽車零組件股及車用電子的部分，本期我將各推薦一檔股票供投資人參考，一檔即將創高，一檔跌深醞釀反彈。

波蘭新廠將於Q3挹注業績

劍麟(2228)因高田(Takata)召回、破產、被併購的衝擊逐步淡化，整體營運開始好轉，今年第二季合併營收達11.45億元，較去年同期的10.57億元成長8％，稅後純益1.68億元也較前一年的1.36億元大增24％，每股盈餘為2.22元，創2017年第四季以來單季最佳表現。累計前8月營收30.61億元，年增9％。新廠部分，若波蘭廠能順利於2020年開始導入量產，全年有機會達到損益兩平，波蘭新廠將是帶動未來營運成長的一大動力來源。

而波蘭新廠配合主要客戶ZF的要求前往設廠，已取得預縮式安全帶的訂單，預計第三季末開始試產。

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