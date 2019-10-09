親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

SexForGrades 身體換學分的非州性醜聞

劍麟揮劍 v.s 貿聯出刀

2019-10-09 08:36萬寶週刊

【撰文／黃清照】

台北股市表現獨步全球，美股因經濟數據不佳大跌千點，台股仍力守月線，櫃買指數表現也意外強勁，主要是因時序進入第四季，但第三季電子旺季的最後一個月9月營收也即將接露完畢，下半年對台股來說往往題材不斷，除了受惠中美貿易戰轉單的相關供應鏈強勁外，台積電、大立光強勁的業績也使台股獲得大大的支撐，而至於原本不被看好的蘋概股，更因為蘋果這次降價銷售，並以4G規格銷售，避開轉向5G的中國市場，如此一來策略更像是先搶市占，讓自家軟體得到更多收益，這策略也成功吸引果粉以外的人，原本買不起的蘋果手機，性能升級又更便宜，怎麼會不買呢？目前更傳出蘋果已要求相關供應鏈增產10％，相當於增加800萬台訂單，蘋概股下半年肯定旺上加旺。也因此道瓊經濟數據不佳的賣壓並未在台股顯現，台股反而再次回測月線，我認為這次台股反彈將帶動低基期的被動元件、矽晶圓、汽車零組件等業績好、本益比低的類股，尤其是汽車零組件，因往年旺季在Q4~Q1，此時剛進入第4季，將會是最後布局點，若等到明年第1季才來買那你可能就是最後一隻老鼠，有些指標性的個股已經開始蠢蠢欲動了。

勝麗(6238)因中美貿易戰大幅衝擊車市，車廠轉積極衝刺ADAS及自駕車發展，其中，車用毫米波雷達的使用量，預計到2020年YOY 15.8％，勝利最早切入CIS因此受惠，股價W底形成，帶大量突破季線，這是底部轉強的訊號，可見自上期提到的創高股智伸科(4551)之後，低檔反彈股也開始動了，在汽車零組件股及車用電子的部分，本期我將各推薦一檔股票供投資人參考，一檔即將創高，一檔跌深醞釀反彈。

波蘭新廠將於Q3挹注業績

劍麟(2228)因高田(Takata)召回、破產、被併購的衝擊逐步淡化，整體營運開始好轉，今年第二季合併營收達11.45億元，較去年同期的10.57億元成長8％，稅後純益1.68億元也較前一年的1.36億元大增24％，每股盈餘為2.22元，創2017年第四季以來單季最佳表現。累計前8月營收30.61億元，年增9％。新廠部分，若波蘭廠能順利於2020年開始導入量產，全年有機會達到損益兩平，波蘭新廠將是帶動未來營運成長的一大動力來源。

而波蘭新廠配合主要客戶ZF的要求前往設廠，已取得預縮式安全帶的訂單，預計第三季末開始試產。

分享
展望未來，劍麟今、明年業績可望持續成長，預估下半年到明年預縮式安全帶精密導管成長率上看15％，是未來成長動能，法人預估劍麟今年整體業績可望年增10％以上，創新高可期，每股盈餘上看8元。目前劍麟股價仍強勢在高檔區震盪目前所有均線皆向上翻揚，可望再創新高，而這一波外資被外資投信認養，股價因此填息創高，雖然投信季底有稍做調節，不過仍不影響整體向上走勢。

分享

【完整內容請見《萬寶週刊》1354期】

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。
【橘世代全新上線】不管幾歲都要美！微笑 + 自信 + 閱讀 方季惟的美麗心法

相關新聞

PCB紅色供應鏈受惠及受害

2019-10-09 08:35

健和興：5G及新能源車受惠股

2019-10-09 08:33

5G手機供應鏈Q4崛起

2019-10-09 08:32

RF轉單大漲後 下個看誰？

2019-10-09 08:31

香港越亂 台股越漲

2019-10-09 08:30

由法人買超找重點股

2019-10-03 10:40

IC設計集團股蓄勢待發

2019-10-03 10:40

營收創高的IC設計潛力股

2019-10-03 10:40

Mate30 PK iPhone11怎麼選股？

2019-10-03 10:40

汽零股智伸科第2及第3上場

2019-10-03 10:40

5G帶動的Wi-Fi 6

2019-10-03 10:40

資金轉往低檔PCB股補漲

2019-09-26 12:08

從去美化效應找Q4潛力股

2019-09-26 12:08

從中國股市選去美化飆股

2019-09-26 12:07

由A股黑馬找台股明星

2019-09-26 12:06

帶動拉升台灣相關IC設計股中國十大IC股拉升比價

2019-09-26 12:04

外資低檔大買被動元件股

2019-09-19 13:26

晶焱：Type-C快充樂透

2019-09-19 13:25

5G大主流 穩懋軋空？

2019-09-19 13:24

任天堂新套組問世 誰受益？

2019-09-19 13:24

今年大陸最飆科技股：IC設計

2019-09-19 13:22

ABF載板複製去年矽晶圓行情

2019-09-19 13:21

良性輪動 低基期受青睞

2019-09-11 13:13

5G手機第一棒：IC設計

2019-09-11 13:12

致茂：H2營運優於H1

2019-09-11 13:11

聯發科大牛翻身 IC設計股比價

2019-09-11 13:10

PCB大閱兵 鴻海集團被明顯低估

2019-09-11 13:09

嫦娥奔月也要5G 聯發科有可能再攻500元嗎？

2019-09-11 13:07

投信Q3作帳 催動大盤？

2019-09-05 11:47

中化生產能滿載明年更旺

2019-09-05 11:46

高中低價汽零股大比拚

2019-09-05 11:45

訊芯-KY：5G點火 業績旺

2019-09-05 11:44

穩懋PA需求旺 成5G大贏家

2019-09-05 11:02

動盪9月 找低基期股

2019-09-05 11:01

20檔毛利率跳升的業績股

2019-08-29 10:29

8月法人重押哪些5G？

2019-08-29 10:29

華通：H2營運看俏

2019-08-29 10:29

觸控雙雄準備打底向上了

2019-08-29 10:29

低價生技股 展旺迎接大轉機

2019-08-29 10:29
看更多

熱門文章

我的錢該怎麼辦？香港富豪哽咽告白：一覺醒來覺得自己變難民

2019-10-02 13:23

顏清標已經不夠看？韓國瑜的貴人是她哥哥 專訪雲林縣長張麗善

2019-10-07 10:00

從路人甲到連藍委都說「還不錯」 顧立雄憑什麼變最受好評金管會主委？

2019-10-04 11:10

桃園中壢／清新台是老派住宅裡傳頌地道法式麵包香

2019-10-03 15:59

2020大選致勝關鍵在哪？總統選舉數據地圖全揭露

2019-10-02 15:35

「等紅燈那60秒 我才能吃飯…」他當外送員月入8萬付出這3個代價

2019-10-02 11:20

明年勞動事件法將上路 幾家歡樂幾家愁

2019-10-04 12:49

周錫瑋是韓國瑜副手大黑馬？

2019-10-02 16:24

當大學生不再瘋讀碩士 讀研究所能得到什麼？

2019-09-29 08:24

12年1000%報酬率 大戶親授小散戶最想問的問題

2019-10-02 13:14

戒可樂讓她17天瘦9公斤 還催生這家年營收31億的果汁水公司

2019-10-04 09:50

謝金河：今年台股最大黑馬是「它」市值成長逾60％

2019-10-03 11:34

太陽花女戰神賴品妤渾身是戲 一出場就吸睛

2019-10-03 14:59

那些年 台灣人有聽沒有懂的「中共語言」

2019-10-07 09:26

「不打算比現在更努力」 全球爆反升遷浪潮 僅9％員工想晉升！

2019-10-04 10:22

台灣人最愛旅遊國家出爐 猜猜看誰奪冠？

2019-10-02 15:38

波頓去職 軍售生變？

2019-10-07 09:26

格陵蘭島大規模融冰 地球變「水球」倒數計時中

2019-10-04 12:47

港人遊行抗議「禁蒙面法」 黎智英：若我們不反抗將失去一切

2019-10-07 10:12

「想跟顏家正面對決？我早就被輾死了」 陳柏惟將以森林大火戰術挑戰顏寬恒

2019-10-08 13:02

股市重挫5300點竟逆勢狂升80％「海底撈」股價漲不停 原因是...

2019-10-08 10:31

全台86萬空屋房價卻降不下來 65%年輕人為買房不惜晚婚或不生小孩

2019-10-08 13:02

謝金河：父親感慨一生...錯失內湖南港買地機會 結拜兄弟身價百億

2019-10-01 10:14

台積電創高引爆4大亮點

2019-10-03 13:32

特斯拉的心痛？

2019-10-08 13:10

習大閱兵秀肌肉 東風-41二十分鐘射到美國東岸

2019-10-02 16:23

一邊餵奶一邊支援學運 辣媽工程師棄高薪參選為下一代而戰

2019-10-02 13:25

研究所18大學群 碩士起薪首度大揭密

2019-09-29 08:25

謝金河：台股背後增加的新動能

2019-10-08 13:08

讓父母去住安養院是「不孝」？于美人：觀念不改 是要逼死小孩嗎

2019-09-25 14:01

張晉源：我的辦公室被永豐金上了封條

2019-10-03 14:53

擦亮百年招牌 中華郵政轉型長照、數位金融力拚「不老策略」

2019-10-02 13:15

南山系統出包...尹衍樑：承認錯誤 我們會全力追求完善

2019-09-27 13:56

IC設計集團股蓄勢待發

2019-10-03 10:40

今年台青赴中國留學潮為何退燒

2019-10-02 16:26

謝金河：利空測試的底部才會紮實

2019-10-03 13:32

機車比照超跑課稅有沒有道理？

2019-10-08 09:18

噓馬後遺症 馬英九以後不再幫韓國瑜站台

2019-09-26 08:36

大選年的兩岸關係：台灣的風險與蔡英文的機遇

2019-10-07 09:23

美國管控華爾街 要與中國公司劃清界線

2019-10-03 14:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top