PCB紅色供應鏈受惠及受害

【撰文／蔡明彰】

紅色供應鏈不是新名詞，但中美貿易戰加徵中國產品關稅恐威脅本土產業的國際競爭力，又川普政府祭出華為禁令，並要求中國加強智慧財產權保護，令中國官方下定決心產業自主及扶持本土紅色供應鏈。

富士康v.s立訊

其實這樣的政策已進行幾年了。我講富士康的案例，投資人就意識官方扶植紅色供應鏈影響我們的口袋。富士康締造中國四大紀錄，最大出口企業、營收最大的民企，使用最多工業用地的民企，最大的民企雇主。以2018年為例，富士康集團貢獻中國4.1％進出口額，是中國出口企業第一名。富士康在中國累計外匯，占中國外匯存底7.8％。鄭州廠是全球最大iPhone生產基地，富士康的進出口額占河南省61.5％。郭董是山西人不忘在該省大舉設廠，富士康占山西省進出口額56.1％。河南、山西地方政府當然愛富士康，但也怕萬一有事衝擊全省經濟。

2013年2月連戰率團與當時國家副主席習近平會面，習近平熱烈招呼郭台銘稱之「我的老友」，台灣民眾才知道郭董透過大陸的投資與最高領導人建立綿密關係。可是習近平3月出任國家主席及共產黨總書記後就不曾再訪富士康了。有個最關鍵原因，富士康再怎麼壯大厲害卻是外資企業，不是親生的。

習近平找民企談產業經濟，不會找富士康。

習近平出國訪問不會帶郭董隨行。富士康對中國經濟貢獻這麼大，官方媒體不會替富士康宣傳。 分享 facebook

有件事令郭董感到深刻。比亞迪挖腳富士康400多名員工盜取富士康商業機密，2006年富士康狀告深圳地方法院，沒想到僅少數幾名比亞迪員工被判定罪，比亞迪創辦人王傳福全身而退。因為王傳福是深圳人大代表、人大常委。習近平訪英指名隨行民企負責人就是王傳福。現在比亞迪集團橫跨電子及汽車，也打入蘋果及特斯拉供應鏈，中國官方全力扶持比亞迪集團。

立訊的分身

再講一個出身富士康、模仿富士康，但如今青出於藍的案例，就是現在市值逾千億元人民幣的立訊精密。立訊創辦人王來春在富士康從作業員做到課長，對郭董的經營理念相當崇拜，後來立訊廠房也貼滿郭語錄。為何複製富士康模式的立訊獲得如此輝煌成就，但富士康卻逐漸走下坡呢？

立訊精密創立於2004年，2010年深交所上市，最初業務連接線、連接器，2007~2009年間富士康是第一大客戶。顯然立訊是富士康訂單太多產能不足的外部協力廠，等同立訊喝富士康奶水長大。

2010~2014年，立訊實施一連串收購措施(這招也跟郭董學的)，轉型切入蘋果供應鏈，並透過精密製造平台的能力，將業務延伸至汽車及通信領域。

此後立訊搭上蘋果成長列車，介入Type-C快充、耳機、聲學等平台，並與微軟、索尼、華為等科技大廠合作。立訊快速發展完全效法富士康，但受惠本土紅色供應鏈的角色，獲取各種機會。

在2010~2018年間，立訊營收從10億增長至358億元，淨利從1.3億增長至28.1億元，幅度都超過20倍。

股價從2010年發行價35元還原權值為700元，即過去9年上漲9倍。

反觀富士康，2017年虧損5.25億元，2018年擴大虧損至8.57億美元，主因手機出貨量放緩，中國品牌手機崛起但訂單流向紅色供應鏈。最賺錢的日子過去了，微利時代使富士康很難轉型。富士康股價從2007年天價27元跌到現在0.96元港幣，重挫96％與立訊大漲19倍形成強烈對比。

分享 facebook 從立訊成功經驗如何選出紅色供應鏈受惠股？蘋果執行長庫克2017年底參訪立訊的AirPods生產工廠，表示蘋果要將這個無線耳機的明星產品交給立訊全力代工生產，現在立訊1/3營收來自AirPods。由此得知兩個選股方向，一是立訊持股40％的台廠連接器廠宣德(5457)，二是AirPods概念股。

立訊持股宣德40％股權為最大單一股東，立訊拿下AirPods訂單40％向60％擴張，產能供不應求向外釋出無線充電盒大單，肥水不落外人田優先給子公司宣德。宣德斥資5100萬人民幣赴大陸昆山與立訊合資設廠，雙方更緊密合作。宣德上半年平均單月營收5億元，8月10.8億元創歷史新高，明顯看到立訊的訂單挹注。宣德前8月累計營收51.48億元，年增率79.4％，雖本益比偏高，但營收是獲利能力先行指標，股價有很大向上衝刺力。還有籌碼問題，宣德股本16.8億元，但立訊持有40％，在外流通籌碼更少，小股容易炒作。

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