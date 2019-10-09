健和興：5G及新能源車受惠股

【撰文／陳子榕】

連接器廠商健和興(3003)有機會坐擁5G商機，又加上陸資廠商去美化，健和興目前已是華為一階的供應商，過去在4G基地台的電源連接器，本來就領先美商及日商，供貨比率過半，穩坐最大供應商，在5G執照發放、大陸也即將進入商轉前的大建置期下，健和興8月底、9月已感受客戶的拉貨轉趨積極，對第四季也抱持樂觀看法。

根據估算，雖過去華為對健和興的營收貢獻還不大，推估低於5％，但若以市場預估明年5G小型基地台的數量來看，可能會比今年呈現3倍以上的成長，假設健和興維持目前約5∼6成的電源連接器供應量，明年該部分的營收挹注就會呈現3倍以上的跳增。

目前較有利的是，過去華為在電源連接器供應鏈，除了健和興外，還包括美商TE及日商古河，以現階段中美往來的氣氛，去美化已成趨勢，不排除未來在新一波訂單的分配，健和興還有機會再分食美商訂單，取得更大份額。在非電源連接器市場，據悉也有料號在送驗證階段，可望成為潛在動能。

健和興8月營業淨利為4,763萬元，月成長8％；稅前盈餘為6,180萬元，月成長18.3％，以目前實收資本額15.57億元計算，單月每股稅前盈餘0.40元；累計前八月每股稅前盈餘為2.64元。

健和興主要生產端子產品，分為電工、車用及家電三大部門，其中電工含網通及太陽能相關產品。車用產品則以車用連接器及端子為主。

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受惠5G及車用市場增長

除了5G基礎建設，健和興今年來自車用也有不錯增長，主要是兩輪與四輪的新能源車挹注，現佔營收比重約17％。因公司提前卡位新能源車趨勢，客戶群囊括美國、中國及台灣大廠，加上在指標客戶的車種滲透率逐年增加，未來仍有機會優於整體車市、繳出逆勢成長成績。

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