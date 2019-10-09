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5G手機供應鏈Q4崛起

2019-10-09 08:32萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

受惠5G及AI晶片需求爆發，台積電7奈米高階產能滿單，激勵台積電股價頻創歷史天價，台積電佔大盤比重達21％，遠高於第二大權重股鴻海的3％，台積電強力助攻台股，加上，美中及日韓貿易戰短線也讓台廠受惠，中國去美化積極下單台灣電子業，美企掉單，上季財報恐怕不佳，造成美股提前拉回反應，美國對中國出口的2500億美元商品加稅，輸美產品轉由台廠接手，台灣8月連兩月對美出口增3成，轉單效應，讓台股擠進Q3以來全球最會漲前10大股市，5G新世代及去美化效應將延續到明年，10月選股除聚焦9月營收及Q3財報，資金將尋找明年業績大好的股票，大炒一年一度的作夢行情，9月營收陸續公佈，果真我一路看好的5G及IC設計業績最突出，PA功率放大器的宏捷科(8086)9月營收創40個月新高，年增率超過9成，估計訂單狀況一直到年底都是滿載的狀況。

宏捷科PA支援立積

PA是陸廠去美化的一環，華為、Oppo、Vivo及小米等陸系手機廠，持續降低美企供應比重，像射頻晶片訂單就Skyworks、Qorvo 與博通(Broadcom)轉向台廠立積(4968)及聯發科(2454)旗下的絡達，PA是射頻晶片的關鍵組件之一，5G的PA用量約比4G多出4成以上，穩懋(3105)及宏捷科分居PA代工全球前兩大廠，穩懋市佔率獨大，產能滿載，華為的中低階只好轉單，宏捷科受惠，現在兩者都沒有多餘產能了，宏捷科Skyworks營收佔比已降到5%，持續增加台系IC設計客戶比重，立積及絡達就佔6成了，尤其立積有95%由宏捷科供應，立積在中國手機廠大量訂單湧入之下，業績大好，9月營收創新高，Q4隨購入的數部檢測機台到位後，積欠訂單漸恢復交貨，估Q4營收可再走高，上週立積已經衝到200元了，宏捷科業績也會持續跟著走高。

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嘉聯益明年重現強勁成長

隨5G手機逐步放量，陸廠去美化趨勢不變，估計宏捷科明年上半年產能也將滿載，明年下半年新產能加入，全年營收可望比今年大增4成，本週股價已領先向上表態，走勢與立積亦步亦趨，後勢看好，5G世代射頻元件多而複雜，電池容量也需增加，PCB板面積被壓縮，手機射頻模組化可降低對PCB面積的佔用，因此射頻模組需求大增，透過LCP材料的特點。

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【完整內容請見《萬寶週刊》1354期】

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