RF轉單大漲後 下個看誰？

【撰文／蔡明彰】

中國科技業去美國化成為既定政策方向，於是今年A股及台股從中國挑選去美化的受惠股為投資顯學。由於這個題目過去沒有經驗模式可供參考，若能領先一步知悉來龍去脈者就成贏家。

大陸半導體自主化

首先我們要確定一個觀念，去美化過程台廠確有轉單利益，但最終必定扶特本土紅色供應鏈。到底台廠會受惠轉單利益到什麼時候？每個產業狀況不同，必需實地深入分析。舉例，中國尋求半導體自主為終極目標，目前仍依賴進口，近年自給率約25∼30％，儘管相較10年前已提高10％，還是要對外國半導體大廠仰人鼻息。

台積電7奈米塞爆

中國已有晶圓代工的中芯國際，雖技術製程遠不如台積電，但今年在港股也是飆股，大漲45％，2018年營收33.6億美元創新高。台積電前副總蔣尚義赴武漢弘芯任執行長，進軍7奈米以下製程，擺明中國在晶圓代工不會只押中芯而已。然而現實情況是中國晶圓代工技術落後，目前中國品牌手機已在全球占一席之地，但晶圓代工跟不上來，只能將重要訂單下給台積電，台積電已通知大客戶7奈米製程的交貨期由2個月拖長到6個月，顯示產能滿載。

據悉目前只有華為對2020年有把握而積極下單，蘋果、超微、NVidia三大客戶尚未決定，看來華為2020年H1仍看好。

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RF最早受惠轉單

我說過一個投資趨勢在大家不知道時是知識，大家都知道後變常識，知識可賺大錢，常識只能轉小錢。在5∼6月川普下達華為禁令，沒幾個人知道華為優先去美國化對台灣轉單是技術門檻最高的RF，那時候立積(4968)60∼70元，後來飆到201元，漲升2.3倍，那時候穩懋(3105)174.5元，後來漲到301元大漲72％，身為立積代工廠的宏捷科(8086)那時候才41.5元，後來漲到90.5元大漲1.18倍。這3檔與RF轉單利益最有關的黑馬都在過去5個月實現傲人績效。

射頻前端模組主要讓訊號在不同頻率下進行收發，過去華為向Skyworks、Qorvo採購，如今去美國化改向陸廠及台廠下單。RF前端包括功率放大器、雙工器、射頻開關、濾波器、低噪放大器等元件。4G世代RF前端模組平均成本10美元，估計5G超過50美元，廠商利潤變大。立積今年EPS 估4元，明年7元以上。穩懋今年估7元，明年賺1個股本。宏捷科今年估3元，明年上看4元。

隨著RF相關潛力股漲幅驚人，去美化的商機不再是知識已成常識，若以目前價位的肉不多，只有一次波段修正才有再大賺空間。

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