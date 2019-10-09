親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

SexForGrades 身體換學分的非州性醜聞

RF轉單大漲後 下個看誰？

2019-10-09 08:31萬寶週刊

【撰文／蔡明彰】

中國科技業去美國化成為既定政策方向，於是今年A股及台股從中國挑選去美化的受惠股為投資顯學。由於這個題目過去沒有經驗模式可供參考，若能領先一步知悉來龍去脈者就成贏家。

大陸半導體自主化

首先我們要確定一個觀念，去美化過程台廠確有轉單利益，但最終必定扶特本土紅色供應鏈。到底台廠會受惠轉單利益到什麼時候？每個產業狀況不同，必需實地深入分析。舉例，中國尋求半導體自主為終極目標，目前仍依賴進口，近年自給率約25∼30％，儘管相較10年前已提高10％，還是要對外國半導體大廠仰人鼻息。

台積電7奈米塞爆

中國已有晶圓代工的中芯國際，雖技術製程遠不如台積電，但今年在港股也是飆股，大漲45％，2018年營收33.6億美元創新高。台積電前副總蔣尚義赴武漢弘芯任執行長，進軍7奈米以下製程，擺明中國在晶圓代工不會只押中芯而已。然而現實情況是中國晶圓代工技術落後，目前中國品牌手機已在全球占一席之地，但晶圓代工跟不上來，只能將重要訂單下給台積電，台積電已通知大客戶7奈米製程的交貨期由2個月拖長到6個月，顯示產能滿載。

據悉目前只有華為對2020年有把握而積極下單，蘋果、超微、NVidia三大客戶尚未決定，看來華為2020年H1仍看好。

分享

RF最早受惠轉單

我說過一個投資趨勢在大家不知道時是知識，大家都知道後變常識，知識可賺大錢，常識只能轉小錢。在5∼6月川普下達華為禁令，沒幾個人知道華為優先去美國化對台灣轉單是技術門檻最高的RF，那時候立積(4968)60∼70元，後來飆到201元，漲升2.3倍，那時候穩懋(3105)174.5元，後來漲到301元大漲72％，身為立積代工廠的宏捷科(8086)那時候才41.5元，後來漲到90.5元大漲1.18倍。這3檔與RF轉單利益最有關的黑馬都在過去5個月實現傲人績效。

射頻前端模組主要讓訊號在不同頻率下進行收發，過去華為向Skyworks、Qorvo採購，如今去美國化改向陸廠及台廠下單。RF前端包括功率放大器、雙工器、射頻開關、濾波器、低噪放大器等元件。4G世代RF前端模組平均成本10美元，估計5G超過50美元，廠商利潤變大。立積今年EPS 估4元，明年7元以上。穩懋今年估7元，明年賺1個股本。宏捷科今年估3元，明年上看4元。

隨著RF相關潛力股漲幅驚人，去美化的商機不再是知識已成常識，若以目前價位的肉不多，只有一次波段修正才有再大賺空間。

分享

【完整內容請見《萬寶週刊》1354期】

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。
【橘世代全新上線】不管幾歲都要美！微笑 + 自信 + 閱讀 方季惟的美麗心法

相關新聞

劍麟揮劍 v.s 貿聯出刀

2019-10-09 08:36

PCB紅色供應鏈受惠及受害

2019-10-09 08:35

健和興：5G及新能源車受惠股

2019-10-09 08:33

5G手機供應鏈Q4崛起

2019-10-09 08:32

香港越亂 台股越漲

2019-10-09 08:30

由法人買超找重點股

2019-10-03 10:40

IC設計集團股蓄勢待發

2019-10-03 10:40

營收創高的IC設計潛力股

2019-10-03 10:40

Mate30 PK iPhone11怎麼選股？

2019-10-03 10:40

汽零股智伸科第2及第3上場

2019-10-03 10:40

5G帶動的Wi-Fi 6

2019-10-03 10:40

資金轉往低檔PCB股補漲

2019-09-26 12:08

從去美化效應找Q4潛力股

2019-09-26 12:08

從中國股市選去美化飆股

2019-09-26 12:07

由A股黑馬找台股明星

2019-09-26 12:06

帶動拉升台灣相關IC設計股中國十大IC股拉升比價

2019-09-26 12:04

外資低檔大買被動元件股

2019-09-19 13:26

晶焱：Type-C快充樂透

2019-09-19 13:25

5G大主流 穩懋軋空？

2019-09-19 13:24

任天堂新套組問世 誰受益？

2019-09-19 13:24

今年大陸最飆科技股：IC設計

2019-09-19 13:22

ABF載板複製去年矽晶圓行情

2019-09-19 13:21

良性輪動 低基期受青睞

2019-09-11 13:13

5G手機第一棒：IC設計

2019-09-11 13:12

致茂：H2營運優於H1

2019-09-11 13:11

聯發科大牛翻身 IC設計股比價

2019-09-11 13:10

PCB大閱兵 鴻海集團被明顯低估

2019-09-11 13:09

嫦娥奔月也要5G 聯發科有可能再攻500元嗎？

2019-09-11 13:07

投信Q3作帳 催動大盤？

2019-09-05 11:47

中化生產能滿載明年更旺

2019-09-05 11:46

高中低價汽零股大比拚

2019-09-05 11:45

訊芯-KY：5G點火 業績旺

2019-09-05 11:44

穩懋PA需求旺 成5G大贏家

2019-09-05 11:02

動盪9月 找低基期股

2019-09-05 11:01

20檔毛利率跳升的業績股

2019-08-29 10:29

8月法人重押哪些5G？

2019-08-29 10:29

華通：H2營運看俏

2019-08-29 10:29

觸控雙雄準備打底向上了

2019-08-29 10:29

低價生技股 展旺迎接大轉機

2019-08-29 10:29
看更多

熱門文章

我的錢該怎麼辦？香港富豪哽咽告白：一覺醒來覺得自己變難民

2019-10-02 13:23

顏清標已經不夠看？韓國瑜的貴人是她哥哥 專訪雲林縣長張麗善

2019-10-07 10:00

從路人甲到連藍委都說「還不錯」 顧立雄憑什麼變最受好評金管會主委？

2019-10-04 11:10

桃園中壢／清新台是老派住宅裡傳頌地道法式麵包香

2019-10-03 15:59

2020大選致勝關鍵在哪？總統選舉數據地圖全揭露

2019-10-02 15:35

「等紅燈那60秒 我才能吃飯…」他當外送員月入8萬付出這3個代價

2019-10-02 11:20

明年勞動事件法將上路 幾家歡樂幾家愁

2019-10-04 12:49

周錫瑋是韓國瑜副手大黑馬？

2019-10-02 16:24

當大學生不再瘋讀碩士 讀研究所能得到什麼？

2019-09-29 08:24

12年1000%報酬率 大戶親授小散戶最想問的問題

2019-10-02 13:14

戒可樂讓她17天瘦9公斤 還催生這家年營收31億的果汁水公司

2019-10-04 09:50

謝金河：今年台股最大黑馬是「它」市值成長逾60％

2019-10-03 11:34

太陽花女戰神賴品妤渾身是戲 一出場就吸睛

2019-10-03 14:59

那些年 台灣人有聽沒有懂的「中共語言」

2019-10-07 09:26

「不打算比現在更努力」 全球爆反升遷浪潮 僅9％員工想晉升！

2019-10-04 10:22

台灣人最愛旅遊國家出爐 猜猜看誰奪冠？

2019-10-02 15:38

波頓去職 軍售生變？

2019-10-07 09:26

格陵蘭島大規模融冰 地球變「水球」倒數計時中

2019-10-04 12:47

港人遊行抗議「禁蒙面法」 黎智英：若我們不反抗將失去一切

2019-10-07 10:12

「想跟顏家正面對決？我早就被輾死了」 陳柏惟將以森林大火戰術挑戰顏寬恒

2019-10-08 13:02

股市重挫5300點竟逆勢狂升80％「海底撈」股價漲不停 原因是...

2019-10-08 10:31

全台86萬空屋房價卻降不下來 65%年輕人為買房不惜晚婚或不生小孩

2019-10-08 13:02

謝金河：父親感慨一生...錯失內湖南港買地機會 結拜兄弟身價百億

2019-10-01 10:14

台積電創高引爆4大亮點

2019-10-03 13:32

特斯拉的心痛？

2019-10-08 13:10

習大閱兵秀肌肉 東風-41二十分鐘射到美國東岸

2019-10-02 16:23

一邊餵奶一邊支援學運 辣媽工程師棄高薪參選為下一代而戰

2019-10-02 13:25

研究所18大學群 碩士起薪首度大揭密

2019-09-29 08:25

謝金河：台股背後增加的新動能

2019-10-08 13:08

讓父母去住安養院是「不孝」？于美人：觀念不改 是要逼死小孩嗎

2019-09-25 14:01

張晉源：我的辦公室被永豐金上了封條

2019-10-03 14:53

擦亮百年招牌 中華郵政轉型長照、數位金融力拚「不老策略」

2019-10-02 13:15

南山系統出包...尹衍樑：承認錯誤 我們會全力追求完善

2019-09-27 13:56

IC設計集團股蓄勢待發

2019-10-03 10:40

今年台青赴中國留學潮為何退燒

2019-10-02 16:26

謝金河：利空測試的底部才會紮實

2019-10-03 13:32

機車比照超跑課稅有沒有道理？

2019-10-08 09:18

噓馬後遺症 馬英九以後不再幫韓國瑜站台

2019-09-26 08:36

大選年的兩岸關係：台灣的風險與蔡英文的機遇

2019-10-07 09:23

美國管控華爾街 要與中國公司劃清界線

2019-10-03 14:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top