親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

SexForGrades 身體換學分的非州性醜聞

香港越亂 台股越漲

2019-10-09 08:30萬寶週刊

【撰文／朱成志】

香港頒「禁蒙面法」，10/5零時啟動，造成10/4港股一度大跌500點，失守26000點，港府援引「緊急法」更加深了對立，蒙面人大量走上街頭，地鐵關閉，陸企商店如小米之家、中國銀行ATM被破壞，中資銀行被汽油彈攻擊，暴徒橫行，恐慌情緒漫延，這是下一步「戒嚴」的前兆，香港已陷入困境，所謂的「攬炒」意指同歸於盡，錢外移，人移民，港幣還能一直掛勾美元嗎?

之前我在1346、1347、1348期周刊「社長論劍」均已評論香港，本期更大膽預言:「香港越糟，台股越好」，香港四大家族開始捐地、捐錢以支持港青，但年輕人買不起房等諸多長期問題，現在全部一起炸鍋，東方之珠已一去不返。香港抗議事件嚴重打擊經濟，特別是觀光旅遊、金融、空運（機場）及不動產，未來香港是否成為全世界新一波經濟或金融風險的黑天鵝或灰犀牛?目前還不至於，反倒是周邊新加坡以及台灣坐收漁翁之利，可能成為香港資金外流首選的避風港，台股機會來了!

分享

貿易戰+香港內亂:熱錢變方向

自去年3月底川普點火的貿易戰，改變全球未來分為China及Beyond China二大陣營，中國加速「去美化」的產業戰略，台灣電子業取代美國高端電子的供應鏈機會來了！而今年香港內亂越來越嚴重，部分金融機構分支以移往新加坡為主，台灣的法規及租稅不利於吸引國際金融機構來台；但新加坡股市乏散戶人氣，台股相對人氣旺，全球型基金除了因為MSCI權重而加碼陸股以外，反而會更多移往台股，台灣的高殖利率以及科技產業供應鏈的戰略地位大提升。

美國製造業採購經理人指數(PMI)跌至47.8％，創下十年新低，美國供應管理協會ISM主席指出：「我們已經打了一年半的貿易戰。時間越長，損害就越大。」川普惹了禍，10月又對歐盟開始關稅戰，而10/2公布的9月「小非農」就業人口下降，VIX恐慌指數一度上升，短線資金跑到美債、黃金、日圓。

「英國川普」強森首相也強硬的表示十月底一定要脫歐，造成歐股10/2重挫超過3％，美股道瓊二天狂瀉超過800點，有如電影「獵殺紅色十月」；但美國失業率創50年最低，才3.5％，總之好壞參半，美股先蹲後跳，外資9月淨匯入台灣923億，台幣升破31，熱錢的方向正在變，今年統計到10/7外資才小買超212億，多空才剛剛改變。

延續上周分析，更有「看不見的手」守住選舉行情，距離總統大選不到百天，最近南方澳塌橋事件，內政部長搶著認錯護主，對蔡政府來講，選舉最重要，連央行總裁楊金龍都說「全球經濟今明年不會有金融風暴」，別管黑天鵝、灰犀牛，台股免緊張。香港亂，但全球基金減碼港股，能移至亞股哪裡呢？我認為台股將繼續上期標題「Q4挑戰28年新高:11270點」，台積電市值創新高就是重要指標，相關「台積電概念股」，參考PART2分析。iPhone 11銷售數字比預期強勁，鴻海(2317)的九月營收也創了歷年同期的新高，大立光(3008)月營收也連續兩個月創下新高，年增率更達到20%，熱潮可能會延續到十月份的營收，迎接双十國慶，台股是亞洲最強。

華為轉單的威力才剛剛開始

2018年華為花費700億美元採購零部件，其中，約110億美元流向了高通、英特爾等美國公司，華為一年要向美國32家公司購買半導體或相關零組件及服務，「去美化」調整後，許多訂單流到紅色供應鏈及轉單台灣。最近美國的半導體股轉弱，高通估Q3獲利季減83％，甚至連非常重要的可編程式IC賽靈思(Xilinx)都被法人調降，華為大轉向會造成豬羊變色，楊金龍真正樂觀的理由媒體沒有大力著墨，其實是「轉單效應到明年」，就是本刊一再強調的重點。

貿易戰開始，中國開始大量採用非美化的RFIC，今年才在中國上市的卓勝微電子(300782.SZ)，1352期寫的陸股今年最飆股，因此從今年六月掛牌價的42.35元狂漲到最高399.97人民幣(1700台幣)，本益比261倍，狂漲近十倍；立積(4968)的RFIC是以WIFI為主，主要有三顆:「接收、放送與傳輸」，立積將三顆整合成一顆，逐漸打開美商獨佔的市場，挑戰美國霸主的地位。

立積得到中國下單，大漲4倍漲到201元天價，Q1每股小虧0.18元，Q2立刻跳到EPS 1元，重點是7∼9月營收連續創歷史新高，9月營收月增3.9％、年增30％，估Q3獲利數字還會大幅跳升到1.2∼1.5元，去年EPS只有2.93元，今年至少3.5∼4元，目前本益比50倍，明年可能賺一個資本額，市場開始亂喊明年EPS，很難估算。

分享

通訊晶片最核心就是RF IC整合晶片

瑞昱(2379)是全世界最大WIFI晶片組的廠商，是上期介紹WIFI 6最大的潛力股，RF IC是通訊晶片的基本元件，最難生產且毛利率最高。瑞昱過去購買國外的RF IC再合成晶片組出貨，還有誰做RF IC？

1347期前連續多次推薦值得參加今年除息5.9元的宏觀(6568)，是STB的RF IC，9月飆到227.5元創2年新高，EPS 11元，本益比也才20倍左右，好公司突破2017年天價的232.5元不難，股本才2.5億，外資今年大買1843張，逢低仍可買進。

笙科(5272)今年也曾大漲一波，產品毛利率50％雖好，但主攻在LNB，導致營收今年都無法突破五千萬大關，仍小虧苦戰損益平衡點，2014年天價107元，去年慘跌到17.25元，9/4漲到32.6元，目前高姿態整理，再創高不難，但有營收才能真正大翻身，否則炒味太濃。

鴻海現任的董事長劉揚偉，曾經擔任普誠總經理，普誠(6129)RF IC產品線十分完整，鴻海會不會入主，而逼出高階RF IC呢？

分享

【完整內容請見《萬寶週刊》1354期】

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。
【橘世代全新上線】不管幾歲都要美！微笑 + 自信 + 閱讀 方季惟的美麗心法

相關新聞

劍麟揮劍 v.s 貿聯出刀

2019-10-09 08:36

PCB紅色供應鏈受惠及受害

2019-10-09 08:35

健和興：5G及新能源車受惠股

2019-10-09 08:33

5G手機供應鏈Q4崛起

2019-10-09 08:32

RF轉單大漲後 下個看誰？

2019-10-09 08:31

由法人買超找重點股

2019-10-03 10:40

IC設計集團股蓄勢待發

2019-10-03 10:40

營收創高的IC設計潛力股

2019-10-03 10:40

Mate30 PK iPhone11怎麼選股？

2019-10-03 10:40

汽零股智伸科第2及第3上場

2019-10-03 10:40

5G帶動的Wi-Fi 6

2019-10-03 10:40

資金轉往低檔PCB股補漲

2019-09-26 12:08

從去美化效應找Q4潛力股

2019-09-26 12:08

從中國股市選去美化飆股

2019-09-26 12:07

由A股黑馬找台股明星

2019-09-26 12:06

帶動拉升台灣相關IC設計股中國十大IC股拉升比價

2019-09-26 12:04

外資低檔大買被動元件股

2019-09-19 13:26

晶焱：Type-C快充樂透

2019-09-19 13:25

5G大主流 穩懋軋空？

2019-09-19 13:24

任天堂新套組問世 誰受益？

2019-09-19 13:24

今年大陸最飆科技股：IC設計

2019-09-19 13:22

ABF載板複製去年矽晶圓行情

2019-09-19 13:21

良性輪動 低基期受青睞

2019-09-11 13:13

5G手機第一棒：IC設計

2019-09-11 13:12

致茂：H2營運優於H1

2019-09-11 13:11

聯發科大牛翻身 IC設計股比價

2019-09-11 13:10

PCB大閱兵 鴻海集團被明顯低估

2019-09-11 13:09

嫦娥奔月也要5G 聯發科有可能再攻500元嗎？

2019-09-11 13:07

投信Q3作帳 催動大盤？

2019-09-05 11:47

中化生產能滿載明年更旺

2019-09-05 11:46

高中低價汽零股大比拚

2019-09-05 11:45

訊芯-KY：5G點火 業績旺

2019-09-05 11:44

穩懋PA需求旺 成5G大贏家

2019-09-05 11:02

動盪9月 找低基期股

2019-09-05 11:01

20檔毛利率跳升的業績股

2019-08-29 10:29

8月法人重押哪些5G？

2019-08-29 10:29

華通：H2營運看俏

2019-08-29 10:29

觸控雙雄準備打底向上了

2019-08-29 10:29

低價生技股 展旺迎接大轉機

2019-08-29 10:29
看更多

熱門文章

我的錢該怎麼辦？香港富豪哽咽告白：一覺醒來覺得自己變難民

2019-10-02 13:23

顏清標已經不夠看？韓國瑜的貴人是她哥哥 專訪雲林縣長張麗善

2019-10-07 10:00

從路人甲到連藍委都說「還不錯」 顧立雄憑什麼變最受好評金管會主委？

2019-10-04 11:10

桃園中壢／清新台是老派住宅裡傳頌地道法式麵包香

2019-10-03 15:59

2020大選致勝關鍵在哪？總統選舉數據地圖全揭露

2019-10-02 15:35

「等紅燈那60秒 我才能吃飯…」他當外送員月入8萬付出這3個代價

2019-10-02 11:20

明年勞動事件法將上路 幾家歡樂幾家愁

2019-10-04 12:49

周錫瑋是韓國瑜副手大黑馬？

2019-10-02 16:24

當大學生不再瘋讀碩士 讀研究所能得到什麼？

2019-09-29 08:24

12年1000%報酬率 大戶親授小散戶最想問的問題

2019-10-02 13:14

戒可樂讓她17天瘦9公斤 還催生這家年營收31億的果汁水公司

2019-10-04 09:50

謝金河：今年台股最大黑馬是「它」市值成長逾60％

2019-10-03 11:34

太陽花女戰神賴品妤渾身是戲 一出場就吸睛

2019-10-03 14:59

那些年 台灣人有聽沒有懂的「中共語言」

2019-10-07 09:26

「不打算比現在更努力」 全球爆反升遷浪潮 僅9％員工想晉升！

2019-10-04 10:22

台灣人最愛旅遊國家出爐 猜猜看誰奪冠？

2019-10-02 15:38

波頓去職 軍售生變？

2019-10-07 09:26

格陵蘭島大規模融冰 地球變「水球」倒數計時中

2019-10-04 12:47

港人遊行抗議「禁蒙面法」 黎智英：若我們不反抗將失去一切

2019-10-07 10:12

「想跟顏家正面對決？我早就被輾死了」 陳柏惟將以森林大火戰術挑戰顏寬恒

2019-10-08 13:02

股市重挫5300點竟逆勢狂升80％「海底撈」股價漲不停 原因是...

2019-10-08 10:31

全台86萬空屋房價卻降不下來 65%年輕人為買房不惜晚婚或不生小孩

2019-10-08 13:02

謝金河：父親感慨一生...錯失內湖南港買地機會 結拜兄弟身價百億

2019-10-01 10:14

台積電創高引爆4大亮點

2019-10-03 13:32

特斯拉的心痛？

2019-10-08 13:10

習大閱兵秀肌肉 東風-41二十分鐘射到美國東岸

2019-10-02 16:23

一邊餵奶一邊支援學運 辣媽工程師棄高薪參選為下一代而戰

2019-10-02 13:25

研究所18大學群 碩士起薪首度大揭密

2019-09-29 08:25

謝金河：台股背後增加的新動能

2019-10-08 13:08

讓父母去住安養院是「不孝」？于美人：觀念不改 是要逼死小孩嗎

2019-09-25 14:01

張晉源：我的辦公室被永豐金上了封條

2019-10-03 14:53

擦亮百年招牌 中華郵政轉型長照、數位金融力拚「不老策略」

2019-10-02 13:15

南山系統出包...尹衍樑：承認錯誤 我們會全力追求完善

2019-09-27 13:56

IC設計集團股蓄勢待發

2019-10-03 10:40

今年台青赴中國留學潮為何退燒

2019-10-02 16:26

謝金河：利空測試的底部才會紮實

2019-10-03 13:32

機車比照超跑課稅有沒有道理？

2019-10-08 09:18

噓馬後遺症 馬英九以後不再幫韓國瑜站台

2019-09-26 08:36

大選年的兩岸關係：台灣的風險與蔡英文的機遇

2019-10-07 09:23

美國管控華爾街 要與中國公司劃清界線

2019-10-03 14:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top