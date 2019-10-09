香港越亂 台股越漲

【撰文／朱成志】

香港頒「禁蒙面法」，10/5零時啟動，造成10/4港股一度大跌500點，失守26000點，港府援引「緊急法」更加深了對立，蒙面人大量走上街頭，地鐵關閉，陸企商店如小米之家、中國銀行ATM被破壞，中資銀行被汽油彈攻擊，暴徒橫行，恐慌情緒漫延，這是下一步「戒嚴」的前兆，香港已陷入困境，所謂的「攬炒」意指同歸於盡，錢外移，人移民，港幣還能一直掛勾美元嗎?

之前我在1346、1347、1348期周刊「社長論劍」均已評論香港，本期更大膽預言:「香港越糟，台股越好」，香港四大家族開始捐地、捐錢以支持港青，但年輕人買不起房等諸多長期問題，現在全部一起炸鍋，東方之珠已一去不返。香港抗議事件嚴重打擊經濟，特別是觀光旅遊、金融、空運（機場）及不動產，未來香港是否成為全世界新一波經濟或金融風險的黑天鵝或灰犀牛?目前還不至於，反倒是周邊新加坡以及台灣坐收漁翁之利，可能成為香港資金外流首選的避風港，台股機會來了!

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貿易戰+香港內亂:熱錢變方向

自去年3月底川普點火的貿易戰，改變全球未來分為China及Beyond China二大陣營，中國加速「去美化」的產業戰略，台灣電子業取代美國高端電子的供應鏈機會來了！而今年香港內亂越來越嚴重，部分金融機構分支以移往新加坡為主，台灣的法規及租稅不利於吸引國際金融機構來台；但新加坡股市乏散戶人氣，台股相對人氣旺，全球型基金除了因為MSCI權重而加碼陸股以外，反而會更多移往台股，台灣的高殖利率以及科技產業供應鏈的戰略地位大提升。

美國製造業採購經理人指數(PMI)跌至47.8％，創下十年新低，美國供應管理協會ISM主席指出：「我們已經打了一年半的貿易戰。時間越長，損害就越大。」川普惹了禍，10月又對歐盟開始關稅戰，而10/2公布的9月「小非農」就業人口下降，VIX恐慌指數一度上升，短線資金跑到美債、黃金、日圓。

「英國川普」強森首相也強硬的表示十月底一定要脫歐，造成歐股10/2重挫超過3％，美股道瓊二天狂瀉超過800點，有如電影「獵殺紅色十月」；但美國失業率創50年最低，才3.5％，總之好壞參半，美股先蹲後跳，外資9月淨匯入台灣923億，台幣升破31，熱錢的方向正在變，今年統計到10/7外資才小買超212億，多空才剛剛改變。

延續上周分析，更有「看不見的手」守住選舉行情，距離總統大選不到百天，最近南方澳塌橋事件，內政部長搶著認錯護主，對蔡政府來講，選舉最重要，連央行總裁楊金龍都說「全球經濟今明年不會有金融風暴」，別管黑天鵝、灰犀牛，台股免緊張。香港亂，但全球基金減碼港股，能移至亞股哪裡呢？我認為台股將繼續上期標題「Q4挑戰28年新高:11270點」，台積電市值創新高就是重要指標，相關「台積電概念股」，參考PART2分析。iPhone 11銷售數字比預期強勁，鴻海(2317)的九月營收也創了歷年同期的新高，大立光(3008)月營收也連續兩個月創下新高，年增率更達到20%，熱潮可能會延續到十月份的營收，迎接双十國慶，台股是亞洲最強。

華為轉單的威力才剛剛開始

2018年華為花費700億美元採購零部件，其中，約110億美元流向了高通、英特爾等美國公司，華為一年要向美國32家公司購買半導體或相關零組件及服務，「去美化」調整後，許多訂單流到紅色供應鏈及轉單台灣。最近美國的半導體股轉弱，高通估Q3獲利季減83％，甚至連非常重要的可編程式IC賽靈思(Xilinx)都被法人調降，華為大轉向會造成豬羊變色，楊金龍真正樂觀的理由媒體沒有大力著墨，其實是「轉單效應到明年」，就是本刊一再強調的重點。

貿易戰開始，中國開始大量採用非美化的RFIC，今年才在中國上市的卓勝微電子(300782.SZ)，1352期寫的陸股今年最飆股，因此從今年六月掛牌價的42.35元狂漲到最高399.97人民幣(1700台幣)，本益比261倍，狂漲近十倍；立積(4968)的RFIC是以WIFI為主，主要有三顆:「接收、放送與傳輸」，立積將三顆整合成一顆，逐漸打開美商獨佔的市場，挑戰美國霸主的地位。

立積得到中國下單，大漲4倍漲到201元天價，Q1每股小虧0.18元，Q2立刻跳到EPS 1元，重點是7∼9月營收連續創歷史新高，9月營收月增3.9％、年增30％，估Q3獲利數字還會大幅跳升到1.2∼1.5元，去年EPS只有2.93元，今年至少3.5∼4元，目前本益比50倍，明年可能賺一個資本額，市場開始亂喊明年EPS，很難估算。

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通訊晶片最核心就是RF IC整合晶片

瑞昱(2379)是全世界最大WIFI晶片組的廠商，是上期介紹WIFI 6最大的潛力股，RF IC是通訊晶片的基本元件，最難生產且毛利率最高。瑞昱過去購買國外的RF IC再合成晶片組出貨，還有誰做RF IC？

1347期前連續多次推薦值得參加今年除息5.9元的宏觀(6568)，是STB的RF IC，9月飆到227.5元創2年新高，EPS 11元，本益比也才20倍左右，好公司突破2017年天價的232.5元不難，股本才2.5億，外資今年大買1843張，逢低仍可買進。

笙科(5272)今年也曾大漲一波，產品毛利率50％雖好，但主攻在LNB，導致營收今年都無法突破五千萬大關，仍小虧苦戰損益平衡點，2014年天價107元，去年慘跌到17.25元，9/4漲到32.6元，目前高姿態整理，再創高不難，但有營收才能真正大翻身，否則炒味太濃。

鴻海現任的董事長劉揚偉，曾經擔任普誠總經理，普誠(6129)RF IC產品線十分完整，鴻海會不會入主，而逼出高階RF IC呢？

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