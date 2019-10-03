5G帶動的Wi-Fi 6

【撰文／陳子榕】 分享 facebook

今年是5G元年，相關概念股大放異彩，Wi-Fi領域也即將啟動下一代速度更快的通信標準Wifi 6(802.11ax)。在智慧型手機等行動裝置普及下，帶動無線連網需求提升，2022年全球網路數據流量將有5成來自WIFI，同時在影視、直播、音樂串流等多媒體服務市場快速成長下，推動用戶對於網路速度的品質的要求，WIFI等無線通訊標準追求更新與升級。

Wi-Fi 6即將大爆發

在這樣的趨勢下，全球WIFI連網裝置出貨於2019年將突破30億台，叫2018年成長2.5%，智慧手機、平板、NB、智慧音響、TWS等推陳出新，預估2023年全球WIFI裝置出貨量達39億台。

Wifi 6標準是2018年10月頒布，可讓連線速度從Wifi 5(802.11ac)理論最高速度從3.5Gbps提升至9.6Gbps，且具備1024 QAM技術，可望讓每個通道同時有9個用戶，讓在使用者密集的環境中，把平均資料傳輸量提升超過四倍，確保使用者網路不會大塞車。預計應用於數位學習、遠端技術、醫療與虛擬實境等領域，且能夠提供政府單位、電信商更好的 Wifi 支援。例如，人潮壅擠的火車站、體育館、商圈，若使用舊規格的Wifi 分享器，消費者能體驗到的網速恐怕效果不佳，透過 Wi-Fi 6 就能有效解決這些問題。

Wifi聯盟(WFA)正式啟動Wifi 6(802.11ax)認證計畫，也正是象徵Wifi 6時代正式到來，目前蘋果最新推出的iPhone 11、三星Note 10已全數支援Wifi 6規格。在蘋果、三星跳入這塊市場後，將可望推動智慧手機及路由器等終端裝置全面邁向新規格，開始全面迎來Wifi 6商機。

在家庭、企業中無線連網裝置數量快速增加，支援更多用戶端設備以及每個用戶端的連線速度變得更為重要，前一代802.11acWave2已導入多用戶多輸出多輸入的技術，但Wifi 6的MU-MIMO將可支援同步傳輸的使用者從過去4個提升到8個。

在邁向5G時代，WIFI也必須升級，才能滿足使用者在不同環境中的高速連線體驗。瞄準5G-10G PON及DOCSIS 3.1等多種寬頻技術在2020年有望擴大普及，WIFI領域晶片商、設備商等在Wifi 6尚未標準化前，2017年就陸續推出解決方案。

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那些公司有Wi-Fi 6新商機？

晶片商以規格而言，目前支援8X8天線的晶片包含Qualcomm、Quantenna及Marvel，Broadcom最高支援4X4規格為主。其中Qualcomm早在2017年就推出兩款晶片，分別提供企業市場與消費市場，2019年又再推出4款晶片及兩款針對手機市場的SoC，並且也推出專攻車載市場的Wifi 6晶片。Broadcom的WIFI 6產品涵蓋消費、企業、手機市場，其中手機產品以搭載至三星的Galaxy S10，Quantenna及Marvel皆有支援8X8天線的產品，分別主攻企業跟消費市場。Intel則針對PC、NB產品推出兩款支援WIFI 6的產品，聯發科也宣布將推出WIFI 6結合藍芽的晶片，未來要主攻消費市場。

瑞昱(2379)因TWS今年首季由於市場拉貨過猛，加上RDA、杰理等中國廠商加入戰局，導致市場競爭激烈。為與競爭對手產品做出區隔，瑞昱近期開始量產第二代TWS系統單晶片，此外還推出高階產品「RTL 8773B」並且加入「混合式降噪」功能，能成功守穩產品單價，客戶群也逐漸轉換到品牌大客戶，挹注第4季出貨量回升。

瑞昱有Wifi晶片多種產品，包括 PC、路由器等終端裝置，預計在消費性網通設備的換機潮帶動下，Wifi 6可望成為繼TWS，成為的明年的高成長動能，相關產品將在年底問世，後市可期。股價重新站穩季線，投信買超。 分享 facebook