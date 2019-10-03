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日職／旅日3球員遭釋出 郭俊麟結束西武5年生涯

他升空軍少將一年多 言語、肢體騷擾部屬遭拔重懲

汽零股智伸科第2及第3上場

2019-10-03 10:40萬寶週刊

【撰文／黃清照】

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本周一本是第三季最後一個交易日，沒想到在米塔颱風來襲下，北北基同步停止上班上課，因此第三季的最後一個交易日在上周五就結束了。回顧整體九月台股呈現驚驚漲的模式，散戶不信邪的一路放空，外資一路大買到最高10971點，個股都輪漲一變了，在經過上周連續三天的開高走低，短線籌碼浮額都已清洗乾淨，10月新的一波大行情即將來到，目前指數就在11000~10800點間狹幅震盪，指數在10/1出現代大量紅K棒，這將成為新的指標，未來只要這根長紅棒未跌破，指數理應繼續向上往萬一點挑戰。

而近期盤面主軸絕對少不了被動元件、汽車零組件等低基期個股，當然這兩類低基期、低本益比的業績好股我早在好幾期前就預告，被動元件的國巨、華新科、禾伸堂、奇力新、信昌電、日電貿我在過去都有推薦過，汽車零組件的智伸科、皇田、劍麟、勝麗等，我在幾周前也大力推薦過，如今智伸科大漲創波段新高，由去年67飆到181元，又將帶動哪些汽車零組件股補漲呢？我認為高價股帶動低價股呈現良性的比價效應，這在族群裡是很常見的，就像當初PA股在漲的時候，穩懋先漲再帶動宏捷科、全新等呈比價效應。因此我認為中低價的汽車零組件，將有機會展開落後補漲，本期推薦兩檔業績成長的低價汽車零組件股，供投資朋友參考。

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車燈大廠堤維西進入旺季

汽車車燈大廠堤維西(1522)，今年因美國加徵中國汽車關稅，公司因此受惠轉單效應，今年獲利成長，明年也同樣看旺，除此之外，第三季因台幣貶值，出口外銷股下半年可望將有匯兌收益，而堤維西過去最旺季落在Q4及Q1，接下來堤維西將進入最旺季，業績同樣繼續上看。而相反的蘋概股因中美貿易戰提前拉貨，指標光學股大立光、玉晶光紛紛創下歷史新高，不過觀察過往蘋概股股價高點往往在10~11月間，之後往往一路跌到3~4月進入寒冬，了解產業特性，就不必跟著新聞做股票，我建議現在時序已經進入第四季了，股價不要再看過去業績，反應注意Q1、Q4表現較佳的個股或族群，將會有不錯的交易機會出現。

堤維西自結8月合併營收新台幣14.76億元，較去年同期14.21億元成長3.84％，累計今年前8月自結合併營收119.7億元，較去年同期110.73億元增加8.09％。展望今年表現，法人預估新台幣匯率相對貶值、加上產能利用率維持高檔，今年堤維西毛利率可提升到23％左右。今年業績有機會創新高，獲利拚歷年次高。

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【完整內容請見《萬寶週刊》1353期】

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。

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