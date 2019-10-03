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Mate30 PK iPhone11怎麼選股？

2019-10-03 10:40萬寶週刊

【撰文／蔡明彰】

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智慧手機仍是台股最重要的消費電子產品，不少手機供應鏈供貨蘋果及華為兩大陣營，甚至有些是身兼蘋果、華為的供應鏈，投資人若今年重押華為供應鏈絕對是台股大贏家。接下來重點在於Q4的選股方向究竟是華為或轉向蘋果供應鏈呢？

iPhone 11破發

首先觀察新機開賣後狀況。蘋果新機iPhone 11系列已於9月20日全球開賣，由於不是5G規格故蘋果官方祭出低價銷售策略。以大陸市場渠道價，除了iPhone 11 Pro Max的夜幕綠受消費者青睞，售價最多溢價700元人民幣外，其餘幾乎都跌破發行價。如同新股IPO上市首日就破發，說明市場不看好後市。

為何出現這種情況，蘋果會針對一些核心經銷商給予特定的折讓，前提是iPhone 11能夠大量出貨，為了增加銷量，經銷商就會迫不及待降價吸引買氣。如此殺雞取軟卵，試問是先預購的果粉豈不吃虧？市場認定iPhone 11未來銷售將開高走低，供過於求下iPhone 11價格怎麼可能守穩？

然而大家最看好夜幕率的iPhone 11 ProMax也不過是一日行情。在蘋果實體店買不到貨，有人願意在網路平台加價1000元買，但杭州某家數碼廣場賣手機的廠商表示，9月21日價格最堅挺的夜幕綠版加入破發行列了。

第一批iPhone 11的用戶體驗評價已出爐。

實測結果iPhone 11是史上最耐摔的iPhone，但是有部分用戶表示，手機在使用時發熱、信號差。由於A13晶片採用台積電(2330)新一代7奈米製程，整體性能較上一代A12提升20%，發熱量必大。iPhone 11還是採用英特爾基帶，沒有高通基帶那麼穩定。

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玉晶光利多不漲

2019年Q2蘋果全球市占率降至歷史新低的10.5%，由於Q3季底開賣的iPhone 11新機銷量恐後繼無力，初期拉獲利到高於預期，鏡頭供應商大立光(3008)、玉晶光(3406)8月營收分別64.7億及18.3億元創歷史新高，有個重要原因是iPhone延至12月15日進口美國加徵關稅，所以才提前加大拉貨。一旦確定12月15日後加稅，相關的蘋果供應鏈的營收立即走跌，必定影響股價。大立光的蘋果營收佔比遠小於玉晶光，玉晶光80%營收來自單一廠商蘋果。玉晶光發布8月稅後盈餘4.8億元，年增324%，單月EPS 4.77元，賺贏上半年，估Q3單季可賺一個股本。照理這麼亮麗的獲利能力，玉晶光應立即股價創高，就不要說今年4月最高523元，連8月高點460元尚未突破。投資人應審慎追蹤若玉晶光9月營收仍持續刷新歷史紀錄，可是股價沒有跟上創高，就強烈暗示iPhone 11銷售將是開高走低，從Q4開始拉貨力道減弱了。

大立光再戰4900元

至於大立光比較好，仍有部分訂單來自華為，Q4營收估計較Q3季成長30~40%，有機會向今年5月高點4900元邁進，但應是逢高調節點。畢竟大立光的蘋概股標籤已長達10年，估計蘋果2019年銷售1.86億支，年減11%，注意今年蘋果手機是負成長兩位數，對蘋果本身股價或許影響有限，可靠服務部門彌補iPhone衰退，但台廠都是硬體供應商必定衝擊年底營收及股價。估計2020年推5G iPhone，蘋果手機銷量估計1.99億支，年增率7%由負轉正。我研判大立光為首的廣大蘋概股最適合的長線布局買點落在2020上半年。

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Mate 30上看2000萬支

再看華為Mate 30系列9月26日開賣，1分鐘賣5億人民幣或12.5萬支，中國地區開賣短短3個小時突破100萬支。去年發行的Mate 20累計銷量1600萬支，Mate 30有機會超過2000萬支。但5G版本Mate 30要到11月1日才上市，屆時又有一波銷售高峰，加上明年元月下旬是中國農曆年又是手機出貨旺季，所以市場普遍看好Q4仍有華為供應鏈的拉貨力道。當然A股及台股的華為供應鏈股價中線行情還有高點可期。如果今年已漲幅可觀的華概股作適當的拉回整理，則今年Q4到明年元月春節間就有衝刺力。

【完整內容請見《萬寶週刊》1353期】

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。

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