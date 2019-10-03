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日職／旅日3球員遭釋出 郭俊麟結束西武5年生涯

他升空軍少將一年多 言語、肢體騷擾部屬遭拔重懲

營收創高的IC設計潛力股

2019-10-03 10:40萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

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蘋果新機i11銷售可望優於預期，華為新機Mate30也將上市，來自這兩者7奈米手機晶片訂單挹注，估計台積電Q4營收佔比有超過3成，下半年營收也將比上半年大增逾3成，業績成長幅度比市場預期的還要大，明年5G手機大井噴，5G及AI晶片皆採用7奈米高階製程，台積電訂單全滿，法人大買拉抬股價頻創新高，大盤因此易漲難跌，今年第三次挑戰「萬一」過關機會大，5個月中期W底成形，年底這波行情相當值得期待；類股輪漲墊高底部，也大盤過關前訊號，上週開始被動元件、LED等，今年來最沒漲到的弱勢股展開補漲，MLCC跌價趨緩，讓被動元件國巨(2327)、華新科(2492)等迎來轉機，急漲後留意短線獲利賣壓出籠，不宜過度追價，反倒是今年來大漲的5G及IC設計等強勢股Q3季底拉回後，是否又是一次好買點？

揚智轉機性高

9月營收公佈後，大家尋找Q3財報黑馬，但更大的想像空間在明年，年底到明年初進入所謂的作夢行情，明年夢最大是5G手機，IC設計龍頭聯發科(2454)年底量產的 5G手機晶片，與競爭對手高通歷年產品進度差距最小的一次，中國去美化趨勢成形，陸廠除自製之外，訂單持續轉向台廠，聯發科5G系統單晶片售價可望達40∼50美元，遠高於4G系統單晶片售價，對明年毛利率有大幅提振的效果，繼Oppo及Vivo採用其5G手機晶片之後，如果小米也改採聯發科產品，將為獲利帶來更多提升，估計今年EPS約15元，明年EPS上看19∼21元，同集團揚智(3041)雖然多年虧損，但最近股價轉強，值得留意。

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法人回補義隆電

揚智大股東聯發科持股比重約8％，主產品是STB晶片，營收佔比達9成，6月股都會後由梁厚誼擔任董事長兼總經理，9月再通過由聯發科手機研發與客戶工程團隊協理陳佳宏出任總經理，並計畫在11月減資36.37％，看來聯發科將協助揚智營運往正向發展，原本STB晶片可望搭上明年京奧前的高清STB晶片換機潮外，也可望開發語音晶片搶智慧家庭商機，估計最快明年將可開始由虧轉盈，營運具有轉機；義隆電(2458)受惠Intel cpu缺貨大幅改善，8月營收已創新高。

【完整內容請見《萬寶週刊》1353期】

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。

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