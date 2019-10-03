IC設計集團股蓄勢待發

【撰文／邱敏寬】 分享 facebook

過去第三季季底作帳，大家可能都聚焦在傳產集團，但是這次我看到的是電子集團蠢蠢欲動，但有些公司必須承認，他也許不是刻意要作帳，而是整個市場氛圍在帶風向球，而1352期我在從中國股市選去美化飆股也提到，中國股市帶動台灣股市IC設計的比價行情，其中以聯發科轉投資的匯頂(603160)為IC設計指標，換算台幣已是千元股價，國內的IC設計股由高價股領軍，其中股王信驊也創了今年新高價，而紅色供應鏈的矽力-KY(6415)也後來居上，聯發科轉投資的揚智(3041)也因切入智慧家庭，與集團母子共榮，股價從低檔起漲，短線漲幅表現也相當亮眼，帶動相關IC設計的集團比價行情。

NRE服務需求提高 世芯、創意大進補

天字第一號的台積電集團，台積電過去的轉投資，大家一直都很重視，世芯-KY(3661)也搶進邊緣運算的NRE服務，上半年其HPC相關業績比重已超過一半，受惠人工智慧應用逐漸擴展範圍，其中AI約占整體業績的10％至15％，而日前公布前8月每股純益4.24元，已超越去年全年4.22元水準，而明年7奈米NRE接案會比今年更多，且在大陸廠積極去美化下，明年出貨量會有不錯的表現，值得期待；至於創意(3443)今年雖受到加密貨幣挖礦運算特殊應用晶片(ASIC)訂單下降導致營收下滑以及受到中美貿易戰影響導致訂單遞延，營收較去年表現衰退兩成，但目前看是最壞時期已過，隨著大型雲端業者的人工智慧及高效能運算(AI/HPC)導致有關NRE服務需求提升，再加上去美化政策下CPU及AI相關ASIC自給率提升，明年將是創意的轉機年。

分享 facebook

原相受惠客戶新產品 第三季大爆發

至於聯電集團底下的轉投資有可能會在第三季脫穎而出的，像是原相(3227)、智原(3035)，原相受惠感恩節、耶誕節提前拉貨，8月營收衝上6億元大關，寫下歷史新高，近期大客戶任天堂 Switch發表全新體感遊戲平台RingFit Adventure(健身環大冒險)，主機及RingFit套件有可能成為今年底最熱賣的商品，除歐美市場外，任天堂也將透過騰訊在大陸正式開賣Switch主機，銷售熱潮將延燒到明年初中國農曆年旺季。相信感恩節、耶誕節即將來臨客戶積極備貨下，原相8月業績寫下歷史新高成績，可以預見在新產品問世後，原相的遊戲機相關的感測IC獲利必然可以水漲船高，整體第三季預計會有雙位數的成長，也有重返榮耀的機會。

智原近年在 28、40 奈米的SoC設計案數量顯著增加，8月合併營收月增2.2％達5.29億元，較去年同期成長12.9％，並為2017年5月以來的28個月新高，主要受惠新科技應用擴張，包括 5G、網通、AIoT、SSD、投影機、多功能事務機與條碼掃描器等廣泛應用，但先進製程已經是主流趨勢，在獲得聯電及三星晶圓代工產能支援下，相信在加入三星陣營後，28、40 奈米接案穩定成長，新製程也有進展，相信未來

營運成長指日可待。

愛普庫藏股發威、晶相光受惠感測元件缺貨潮

力晶集團底下的IC設計股，近期股價表現也相當不錯，從事記憶體相關的IC設計的愛普(6531)，因特定批次客製產品出現瑕疵，遭客戶索賠，首季將認列3.42億元相關損失，加計庫存跌價損失，累計共造成4.68億元損失，導致首季每股淨損6.24元，而公司派也隨即祭出庫藏股救股價，股價從五月低點33.95元至近期高點49.4元也有超過四成的漲幅，而愛普自去年起已積極轉型，降低標準化產品，在利基型DRAM設計能力已獲得各大廠肯定，智慧音箱、智慧穿戴和無線藍牙耳機等產品開發各項應用於系統級封裝的DRAM產品有可能成為未來的營收成長力道。

分享 facebook