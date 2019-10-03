由法人買超找重點股

【撰文／朱成志】 分享 facebook

統計Q3外資及投信買超的前30名股票，列為以下兩個附表，附表中有今年預估的EPS及今年已經公佈的前二季每股獲利，搭配今年8月營收及月增、年增，可參考Q3的獲利預估，是否能超過Q2。

先從外資的角度，以買超張數的前30名排行，也列出外資到9月底的持股比例，對照組也都放上投信的買賣數字。另外一個表是以投信的買超張數排行為主，投信Q3買超第一名的是新光金(2888)，總共買了65103張，但事實上持股比例才0.6％，非常低，短線曇花一現，外資並沒有在這檔股票有特別著墨，反而大賣超13萬張，統計今年外資大賣90萬張，前2年新光金EPS 1.05元、0.89元，今年前2季EPS 0.45元，0.42元有大進步，估今年上看1.8元，今年由8.28彈升到9月最高9.94元，以反應業績進步，但上漲空間有限，全球降息不利於保險業、銀行業。

從外資買超排行的前30名和投信買超前30名交集，所列出的股票包括記憶體的南亞科(2408)、旺宏(2337)，以及印刷電路板的燿華(2367)、華通(2313)、嘉聯益(6153)三檔，不過，投信大買超第四名的欣興(3037)，外資反而小賣超755張，土洋法人看法不同。封裝測試股京元電(2449)也是外資和投信共同看好，IC設計的聯發科(2454)Q3非常亮眼，上過兩次本刊封面，同樣也是兩大法人的最愛。意外的是車用二極體IGBT的強茂(2481)外資在8、9二月就大買近2萬張，投信也在7/5當天27元大買超5160張，名列前30名買超個股，9月減資10％，去年有業外EPS 2.41元，今年本業EPS 1.6元，近日又拉回28元附近，離投信大買的成本接近，低接風險不大。 分享 facebook

外資對於半導體產業非常看重，Q3買超和記憶體有關的就包括南亞科、旺宏、華邦三檔，及晶圓代工台積電、聯電(2303)都大買，和封裝相關的就包括南茂(8150)及日月光投控(3711)，還有前幾期曾經點名到的重要轉機股華泰(2329)，Q3外資大買超華泰22769張，而華泰經過去年底減資之後，由kingston入主三年，前二年都虧損，今年前二季都賺錢，分別為0.12元及0.41元，由於華泰8月營收17.65億是創歷史新高，月增3.3％、年增21.7％，因此在9月才會創下19.45元的今年新高價，本波壓回到17元附近，已是季線支撐，逢低可以留意買點。

二大法人對於金融股都有著墨，外資買的仍以上海商銀(5876)最多，高達9.2萬張，永豐金(2890)也買了6萬張，這極有可能是來自公司派何家的回補，而外資也買了2.5萬張第一金(2892)，但是相對的國內投信買超最多的，除了剛才點名的新光金之外，主要是中信金(2891)、玉山金

(2884)，永豐金也著墨，但是買超6384張，並不算很多。

Q4有新業績Amazon資料中心訂單的緯穎(6669)，今年掛牌外資小買小賣，但是到了5月外資 態度開始偏多，逐漸加碼，Q3越買越多，7月買1246張、8月買4804張、9月買5775張，買超數量超過國內投信，統計到10/2高達1.2萬張以上，雖然Q3買超張數沒有列入外資或投信的買超張數前30。

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