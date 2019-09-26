資金轉往低檔PCB股補漲

【撰文／黃清照】

台股加權指數持續驚驚漲，無論美股如何拉回整理，台股總是相對抗跌，力守五日線之上，難道是因為明年選舉將至？不知道投資朋友是否還記得，2016年總統大選前，台股站上萬點後，連續下跌4個月拉回7200點，反倒是選舉後台股緩步站回萬點，並將指數持續向上推升；其實回推到2012年也是如此，因此選前政府撐台股並不是那麼的準確，而大盤漲勢力道越來越疲乏，雖然仍有上攻的可能，但追價意願不高的情形下，不如拉回找支撐，OTC指數表現就比較乾脆，雖然上周漲幅落後大盤，本周二打到下降壓力線後拉回翻黑，並且帶大量，這種情形看過去資料通常都還會有一波跌勢，這時候若還持有高基期持股就要當心了，因為沒有業績支撐，純靠做夢的股票總有一天會醒，有業績支撐的且低基期的股票在大跌段才經得起考驗，若指數回檔整理，類股良性輪動，低基期股票補漲，反而更有比價效應。

近期PCB算是盤面強勢的族群之一，自八月底燿華(2367)、華通(2313)、楠梓電(2316)領先上漲，燿華第二季賺0.81元較去年成長5倍，上半年賺1.14元更勝去年全年，當然我們現在看到這些領漲的個股還在高檔整理，但股價無法持續攻高，之後就換漲ABF的欣興(3037)、南電(8046)，欣興也創下季期新高，南電日線連八紅，股價同樣也都有一波漲幅，雖然產業面持續看好，但追高也不見得討的到便宜。上述這些個股特色就是都已上漲一段，在大盤遲遲無法上攻的時候，資金往往就會往基期偏低的個股去找出路，嘉聯益(6153)及瀚宇博(5469)就是最好的例子。

分享 facebook

嘉聯益、瀚宇博低檔補漲

受惠5G高頻天線需求增加，台郡(6269)及嘉聯益業績持續看俏，而目前手機天線主要以LCP跟MPI天線為主，台郡兩者通吃，台郡不僅在今年蘋果新機的MPI材料天線及新一代的LCP大有斬獲，也陸續通過非蘋客戶認證，今年業績也相當亮眼，第二季獲利季增108.7%、年增64.4%，Q2 EPS 0.77元，上半年賺1.13元，下半年進入旺季，而隨著未來5G規格更換，PCB製程越來越精密，將朝細間距發展，隨著5G產品明年量產，超細線路產品也將加入。

不過同樣為5G天線軟板廠的嘉聯益，產品以手持產品天線為主，無論是上天線、下天線、4到6層板天線模組，甚至是LCP材料天線等，嘉聯益都已佈局，隨著蘋果新機拉貨啟動，嘉聯益7月及8月合併營收33.62億元，已達第2季合併營收76.23%，嘉聯益預估，第3季業績會比第2季及去年同期好。

由於5G軟板層數較4G規格要高出許多曾，且將需要更多天線來支援傳輸速度，LCP做出來的天線會比MPI更薄，所以在5G時代，LCP將大大取代MPI，而嘉聯益專攻LCP天線，在LCP天線軟板的部分比台郡更純，將來想像空間更大。除此之外，嘉聯益雖然掉了蘋果的單，不過由於新廠可望供貨於非蘋廠商，且傳出可能接到華為及OPPO的新單，下半年可望漸入佳績，明年蘋果5G手機改款，獲利將更有想像空間，將會是新的一檔蘋概股大黑馬。嘉聯益股價站上年線，並且打出W底，將轉強補漲。

分享 facebook