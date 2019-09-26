從去美化效應找Q4潛力股

【撰文／王榮旭】

台股近關情怯，大盤壓在萬一以下量縮整理，一方面等待美中貿易談判進展，另一方面主力業內較為觀望，等待法人季底做結帳完，下週9月營收也陸續要公佈，大盤恐怕還有得壓縮，個股空間比較大，電子進入Q4後，次產業陸續步入淡季，Q4選股主軸還是5G及去美化，相關族群業績可望延續高檔，如ABF載板需求成長趨勢明顯，產品層數及面積持續成長，Q4供應吃緊狀況依舊不變，就算明年廠商擴產，ABF供應吃緊程度仍比今年高，ABF大廠如欣興(3037)、南電(8046)最近走勢依舊很強，5G手機供應鏈也一檔一檔上來，做高頻天線軟板的嘉聯益(6153)最近也衝過40元，創今年新高，受惠高頻材料商機擴散到安卓手機，今年前8個月累計營收年增逾3成，創歷史新高。

嘉聯益LCP大吃5G商機

嘉聯益主要以做天線軟板著名，天線軟板最初是以PI為基材去生產，但在高頻高速高溫環境下有其困難，後來開發具有高頻高速、低損耗及耐高溫優勢的LCP材質軟板，又因生產難度高，應用上逐漸又被MPI材質軟板趕上，分食市場大餅，但在10GHz以上高頻頻段MPI仍難取代LCP，嘉聯益及村田是全球少數可大量生產LCP天線軟板的供應商，在5G時代可透過LCP材料的特點，將射頻元件及天線整合，達到縮減PCB面積及天線尺寸的目標，讓LCP題材再度發酵，非蘋客戶的帶動，華為新機Mate30用了一條LCP，明年不排除5G手機會拋棄MPI大量採用LCP，嘉聯益受惠程度最高，今年瀚宇博(5469)的入股，讓華新集團成為嘉聯益第一大股東，後面絕對有重大投資價值，最近量價俱揚，法人強力回補，後勢值得留意。

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創意Q4營運加速升溫

IC設計聯發科(2454)受惠明年5G手機爆發，這波走勢姿態很高，隨時會往4字頭突破，高通雖恢復供貨華為，但中國去美化趨勢不可逆，聯發科在5G晶片進度領先，明年Q1中國手機品牌廠OPPO及Vive第一批5G手機就會搭載聯發科晶片，聯發科轉投資匯頂推出應用在5G超薄型屏指紋辨識IC，未來2年在中國市場還是獨大，最近匯頂在A股狂飆，市值突破千億人民幣成為A股半導體股王，聯發科業內外皆美，難怪最近法人目標價清一色都超過4字頭。

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