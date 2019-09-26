從中國股市選去美化飆股

【撰文／邱敏寬】

在川普又高調表示需要全方面的協商，而不是要小成果後，讓人不免要擔心，這場美中角力戰要打到什麼時候，其實我可以大膽預言，這場戰爭不會結束，甚至才剛剛開始，就像過去所有的世界大戰一樣，當強權要更替的時候總需一戰，只是過去是比刀槍是比武力，但現在的中美貿易戰，其實是種沒有煙硝味的戰爭，是種規格戰，過去美蘇冷戰的時候，戰鬥機規格叫作米格對決F系列，但是未來的規格戰是沒有武器的，就像現在的5G，就像未來的系統對決，可能就是中國的鴻蒙對決GOOGLE，這些都很難讓中美貿易戰休兵，只是以不同的形式出現，而台灣電子股則最有可能在這場戰爭中左右逢源。

有人左右逢源 有人趁機卡位

過去台灣電子股總是以歐美品牌代工為主，畢竟過去中國品牌並無法揚威國際，但在這場新的規格戰中，中國品牌與規格已經壯大，並且在種種考量下去美化，但因為又無法一步登天，所以台灣的關鍵零組件，成為他們在去美化的最大推手，所以我才說這次台灣電子股充滿機會，有競爭力的就像股王大立光(3008)，是大家不能沒有妳，所以不管是哪個品牌的手機，只要是高規的鏡頭，就少不了大立光的鏡片。有的公司則趁機替補上美國的缺口，我舉例像今年IC設計漲最兇的立積(4968)，就是因為打進華為供應鏈，股價從今年初不到四十元，一口氣漲到175元的天價。

而最近最明顯的族群則是在PA，在華為的海思有自行設計PA的能力後，將訂單全都轉到台灣，高階的交給穩懋(3105)，所以讓穩懋的股價終於有突破277天險的機會，一度超過三百大關。中階則交給宏捷科(8086)，而讓公司營收大增，八月營收月增率達到18.3%，年增率更高達76.6%。而兩家代工者在產能大開下，對上遊的需求越來越大，而兩家的上游都是台廠的全新(2455)，也讓公司的股價一飛衝天，外資連續買超，聯袂創了波段新高，這都是去美化造成的結果。

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中國股市科技股是新指標

但還有什麼受惠者呢?其實我們最簡單就由中國股市創高科技股來觀察，可以找出去美化的幾個主流，第一個是是周刊長期追蹤由楠梓電轉投資的滬士電子(002463)，周一又創歷史新高，可以看到兩大部分的帶動，一個是PCB一個是5G，因為滬士電就是因為5G相關的PCB而大漲，另外一檔郭明錤分析師提到的深南電路(002916)，股價也不斷創高，股價高達159元人民幣，當然國內的PCB股就顯得不貴了。更厲害的就是PCB市值王鵬鼎(002938)，本周也在創歷史新高，市直逼近四千億，而最大股東也就是台灣的臻鼎(4958)，光持有鵬鼎的價值就逼進一股三百元，也是母以子貴概念股。就算看到PCB上游生益科技(600183)，股價也創了新高，也讓台灣的銅箔基板股欲小不易。

而中國的半導體也不含糊，聯發科(2454)的轉投資匯頂(603160)本周又創了歷史天價，225.05元的收盤價換算台幣是千元的股價，市值破千億人民幣，當然是中國IC設計的指標。聯發科在5G進度大超前，當然也有機會持續往上邁進突破壓力區，聯發科的轉投資都不含糊，我們看到測試版的精測(6510)，在投信積極買超下，股價大漲到891元的波段高點，1350期周刊我們在中秋選股中也介紹聯發科轉投資的揚智(3041)，切入智慧家庭，與聯發科集團母子共榮，股價表現更為亮眼。 分享 facebook

此外中國FLASH的龍頭兆易創新(603986)本周也以181.87元的天價創了歷史新高，這家公司還不太賺錢，股價換算成台幣等於一股超過七百七百，難怪旺宏(2337)之前也創下波段新高，第三季有回沖利益，比價效應十足。不過比較起來旺宏的子公司欣銓(3264)，本身除了旺宏的訂單外，還有合併全智科有PA的訂單，加上大客戶台積電擴廠的效果，我認為也可以留意。

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