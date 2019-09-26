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由A股黑馬找台股明星

2019-09-26 12:06萬寶週刊

【撰文／蔡明彰】

上期我分析過大陸發展自主的半導體供應鏈，造成今年來A股的飆股落在科技股，尤其5G、AI時代來臨所有電子應用產品的規格全部變更，半導體最上游的IC設計最率先受惠。

大陸IC設計超車台灣

大陸IC設計業迅速崛起，2017年起產值已超車台灣。但兩岸半導體是處在相互競合的狀態，在某方面是對手，某方面又要合作。大陸官方全力扶植本土IC設計，在2018年12月31日前自獲利年度起計算優惠期，前兩年免徵企業所得稅，第3~5年減半徵收。種種利多政策，今年A股的公募基金大舉鎖定樂觀看好的IC設計。最誇張是今年A股第一飆股的卓勝微電子，獲得華為轉單RF元件設計，7月28日一場研調會(台股的法說會)引來173家機構，卓勝微今年大漲900%。

2018年大陸IC設計產值2515億人民幣，年增23%，2019年受中美貿易戰影響估產值來到2965億人民幣，增速雖放緩仍有17%。對比今年台灣半導體增速估計只有個位數，於是可以理解為何台廠獲得華為轉單會股價大漲。

投資不要井底之蛙，讀者務必詳加研究大陸IC設計龍頭的未來發展，哪些台廠因合作而受惠？哪些因競爭而受害？

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韋爾為何大漲3倍？

2018年大陸IC設計企業營收前10名，分別海思、紫光展銳、北京豪威、中興微電子、華大半導體、匯頂科技、北京矽成、格科微、紫光國微、兆易創新。前三大的海思、紫光展銳、北京豪威都沒有股票上市，海思、展銳大家較熟，北京豪威前身是美國豪威，是全球僅次於索尼、三星的第三大CMOS圖像感測器，產品運用在智慧手機攝像頭、車載攝像頭、醫療攝像頭、監控設備、無人機、AR/VR攝像頭等。今年韋爾股份出價130億人民幣收購北京豪威85%股權，韋爾本身就是半導體公司，收購北京豪威可補強發展，居然今年來股價從不到30元漲到目前113元人民幣，大漲3倍。

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【完整內容請見《萬寶週刊》1352期】

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。

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