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帶動拉升台灣相關IC設計股中國十大IC股拉升比價

2019-09-26 12:04萬寶週刊

【撰文／朱成志】

全球市場研究機構TrendForce集邦資料顯示，2018年中國IC設計產業產值人民幣2515億，年增近23％。中國IC設計營收排名前三大企業為海思、紫光展銳與北京豪威。接著依次是中興微電子、華大半導體、匯頂科技(台商)、北京矽成、格科微、紫光國微、兆易創新(如附表)。2019年受到美中貿易戰衝擊，成長速度將放緩至17.9％，產值預估近3000億人民幣。

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展望未來的中國「去美化」之下，半導體產業一定會快速成長，已出現今年狂漲10倍，本益比261倍的晶片股:卓勝微電子，匯頂2016年10月上海上市，連拉20根漲停，9/24創天價231.8元，成為首支市值破人民幣千億的IC股王，母公司聯發科之前曾出售持股，至今持股13.6％成為第二大股東，市值626億台幣，約3.9個股本，匯頂的超薄屏下光學指紋辨識IC，可用在5G，加上聯發科旗下的奕力，有整合觸控的面板驅動IC(TDDI)，聯發科又推5G SOC晶片出來，三者整合服務中國手機，台灣IC設計股會不比價嗎？

中國十大晶片股只有一半掛牌

海思2018年營收成長近30％，主要受惠於母公司華為手機出貨的強勢成長；格科微營收成長高達39％，受益於CIS需求強勁及晶片價格上漲等因素；而兆易創新受惠於上半年Nor Flash漲價及MCU的業績成長，整體營收成長約13％；紫光國微受益於智慧安全晶片等業務的高速成長，營收成長約28％。匯頂科技(603160)去年因為受到指紋識別晶片出貨及晶片平均銷售價格(ASP)下降的影響，營收衰退13％；不過今年上半年營收已恢復成長，達28.87億，年增108％，獲利達10.17億，成長達8倍之多，今年股價大漲171％。

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紫光展銳將於2020年下半年商用化新一代通信標準5G的SoC（system on chip）晶片，華為海思、紫光展銳及聯發科都出晶片以取代美國高通，但高通執行長表示仍一直想辦法能供貨給華為。聯發科目前領先展銳。紫光展銳在今年5月份開始啟動科創板上市，計畫在2020年正式申報科創板上市，以中國股市的熱度，一旦掛牌則募資易如反掌，如匯頂、卓勝微模式就厲害了，未來是聯發科的強大競爭。

北京豪威排名第三，是全球前三大CIS影像感測器供應商，2018年營收人民幣100億，年增 10.5％。1349期華山論劍Part3：「2020 CIS感測器將大爆發」，當時我分析韋爾股份(603501.SS)今年4月份以現金141億人民幣直接、間接收購北京豪威100％的股權，今年上半年利息支出增加約5972萬元，因此獲利減少，但股價今年大漲261％，由1349期當時的天價100元(人民幣)，一度又漲16％到116.44元，今年晶片前三大就少不了本益比超過5000倍的韋爾啦！北京矽成是控股型公司，真正核心是旗下的原在納斯達克上市的ISSI。2015年底被北京矽成以7.8億美元私有化收購，ISSI Cayman以及SIEN Cayman原均為ISSI的子公司，在私有化完成後被調整為ISSI的兄弟公司。經營各類型高性能DRAM、SRAM、FLASH存儲晶片及ANALOG類比晶片的研發和銷售。

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【完整內容請見《萬寶週刊》1352期】

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。

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