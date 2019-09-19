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台65線3車追撞1人送醫 車流嚴重回堵3公里

第17號「塔巴」颱風生成！北台偶會降雨顯著

外資低檔大買被動元件股

2019-09-19 13:26萬寶週刊

【撰文／黃清照】

台股這兩周以來驚驚漲，指數沿五日線走高，目前位置剛好在今年5、7月高點連線下的下降壓力線，指數量縮裹足不前，還能繼續攻高嗎?從量價角度來看，我認為台股勢必將出現回檔行情，但中期仍向上看，主要在於台股有許多低基期的業績好股，還有上漲空間，而高價股如散熱、PA、光學股等，都還有向下修正的餘地。

全市場分析師看淡散熱股的應該不少，但真的有人敢做空嗎?要知道九月以來台股指數都是漲的，9/17(二)超眾(6230)大跌破平台支撐，回測季線；雙鴻(3324)早在8月底就先跌，指數也回測季線的位置整理；泰碩(3338)漲最多，現在也創近期收盤新低，破月線後，股價回測缺口，奇鋐(3017)自董娘申報轉讓後，股價出現做頭疑慮，現在股價也跌破季線，趨勢持續往下看。散熱股今年來大舉擴產，目前產能已經供過於求，而股價早已脫離基本面，若行情直轉而下，散熱股肯定首當其衝成為重災區，下修空間將會非常大。PA砷化鎵族群我認為還沒那麼快，但也相當危險，光學股主要看大立光及玉晶光，大立光遭外資降評、玉晶光雖營收表現亮眼，但卻有現增壓力在，未來股價還得觀察，投資人盡量避開為好。若從櫃買指數來觀察也可以發現跟不上加權指數，這是警訊，因此我認為大盤回檔後，高基期的個股將做一波修正，反倒是低基期的業績好股，內行人正偷偷布局，如汽車零組件、矽晶圓及被動元件股價均顯低估。

記憶體轉強 南亞科創高

記憶體產業自七月以來明顯回穩，記憶體的庫存及價格已經修正一段期間，明年景氣可望好轉，外資點名南亞科(2408)營運隨產業週期回溫，上調目標價至100元，記憶體族群明顯受到激勵，而南亞科就是低基期、業績好、高殖利率的代表，且因明年5G手機及資料中心需求仍維持成長帶動，預估明年將是DRAM成長的一年。而被動元件股明年需求也同樣看增，並且也符合低基期、業績好、高殖利率的特性，本期我將推薦三檔外資悄悄買進且基期仍低，並值得您關注的被動元件股。

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奇力新看好5G商機 併美磊效應浮現

被動元件大廠國巨(2327)旗下最大控股公司奇力新(2456)去年併購美磊，主要原因之一，就是看好美磊握有LTCC技術和產品線，有望在5G大展拳腳。LTCC具有優質高頻和高速傳輸特性，介電常數能在大範圍內變動，配合使用高電導率的金屬材料作為導體材料，有利於提高電路系統的品質。由於5G時代來臨，LTCC扮演重要角色。以5G手機為例，電池容量愈來愈大，LTCC能適應大電流和耐高溫。

奇力新投入相當大的資源在美磊的LTCC產品領域，目前每月產能約2,000萬顆左右，本季陸續建置新的設備，期盼在年底前能達成最終目標，月產能來到1億顆。一旦5G相關應用愈加成熟，且車用市場轉為復甦，明年月產能目標將進一步倍增至2億顆。法人認為，各國積極加速5G相關應用建置，以大陸為例，今年下半年出現不少新車用系統商，美磊在泛國巨集團龐大資源挹注下，有機會打入新的車用系統商供應鏈，擴大美磊車用市占。

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目前美磊營收占奇力新集團約兩成左右，LTCC產品僅美磊營收約個位數百分比，奇力新期盼明年5G市場更加蓬勃發展帶動下，提升LTCC占比至雙位數。在智慧手機、汽車等任何需要收發訊息的載具都需要RF零組件，隨著5G傳輸速度更快，對RF零組件的需求同步大增，尤其具備優良高頻、高速傳輸的LTCC需求也隨之爆發，成為奇力新的新藍海業務。奇力新看好，從手機、穿戴裝置到車用等領域，都需要運用到RF零組件，LTCC作為關鍵元件，勢必需求量也會隨之提升。

奇力新面對接下來第四季旺季，公司8月營收已經呈現月增，不過去年被動元件大缺貨，Q3基期仍高，不過去年Q4營收開始回到正常水平，預估Q4公司有機會呈現年增。奇力新技術面打出短底，籌碼面外資、投信雙法人開始介入，後勢值得追蹤。

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【完整內容請見《萬寶週刊》1351期】

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。

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