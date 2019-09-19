晶焱：Type-C快充樂透

【撰文／陳子榕】

晶焱(6411)是台灣靜電防護解決方案專業廠商，專門提供各項 ESD(靜電保護措施)相關解決方案暨內建 ESD 保護電路的 EMI Filter 以及介面(RS Transceiver & HDMI Switch) IC。

蘋果9月推出新款智慧型手機iPhone 11，iPhone 11電池容量將提升至4000mAh，採用Lightning接口，搭載18W充電器及Lightning轉Type-C套件，讓有線快充成為標配，同時會跟隨三星及華為之後，搭載反向無線充電功能，可以替AirPods無線耳機及Apple Watch進行無線充電。

今年非蘋陣營智慧型手機已全面搭載Type-C連接埠，支援全新的USB-PD 3.0等有線快充技術，蘋果iPhone 11將快充列為標配後，預期Type-C快充市場將進入高速成長階段，晶焱將直接受惠。

Q2獲利歷史次高

晶焱第二季，單季合併營收為7.81億元、季增48.25％，改寫歷史新高，毛利率46.9％、季增6.5個百分點，歸屬母公司淨利達到1.87億元、季增107.34％，寫下單季歷史次高，每股淨利2.36元。

晶焱第二季受惠於客戶庫存水位降低，帶動回補庫存需求明顯升溫，舉凡網通、電視及筆電等終端應用加持，帶動晶焱第二季ESD、瞬態電壓抑制器(TVS)等產品出貨回溫，推動業績繳出亮眼成績單。

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5Q3攀峰可期

隨著美中貿易戰利空消息的淡化，加上中國大陸廠商去美化效應持續的發酵，以及傳統旺季加持之下，將可望帶動晶焱第三季業績持續的成長，甚至有機會可以力拼改寫新高。晶焱目前在ESD、TVS產品線已經順利切入智慧手機、筆電、車用及物聯網等市場，第四季傳統旺季下，助於系統廠拉貨力道升溫，帶動晶焱相關產品線出貨續強。

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