5G大主流 穩懋軋空？

【撰文／王榮旭】

8月底美、中互加關稅，鬧得不可開交，才過半個多月，美國推遲10/1對中國輸美產品加徵關稅，中國也重新購買美國農產品，10月新一輪貿易談判前，美、中互釋善意，與市場預期不同的還有股市，去年爆發貿易戰以來，除去年底一波較大回檔外，今年來美國科技股指數那斯達克上漲23％，中國上證綜合漲21％，中國深證成指更是大漲37％，台股夾在美、中兩隻大象中間，不但沒被踩死，今年台股漲逾1成，GDP甚至是亞洲四小龍之首，在貿易戰之下的個股也有倍數翻漲的機會，如我在本欄多次分析看好的CCL，正好抓到聯茂(6213)今年兩次低點分別在元月約53元及5月底85元，最近聯茂竟然漲到170元，分別漲2倍及1倍，今年買到聯茂真的是大賺。

PA穩懋+全新持續看好

中國CCL大廠生益科技今年也是大漲1.8倍，本益比近50倍，聯茂本益比約20倍，台光電(2383)及台燿(6274)本益比更低，後勢還很有看頭，5G是今明年大主流，5G使用基板材料是4G的3∼5倍，與聯茂同一董事長的穩懋(3105)搭上5G的PA商機絕不輸CCL，光5G基地台的PA用量就比4G基地台多出12∼16倍，且5G頻率高傳輸距離短，基地台密度比4G高很多，對PA用量有加乘效果，穩懋是全球最大PA代工廠，已連續兩個營收創新高，股價在250∼280元整理近2個月，7∼9月外資累計大買近3萬張，估計穩懋Q3將創單季營收新高，聯茂屢創新高，穩懋理當向上表態，突破370元盤整區，券資比升到5成，將形成外資軋內資的軋空走勢，穩懋及宏捷科已囊括全球80％ PA代工量，亞洲第一大PA磊晶廠全新(2455)，同時也是穩懋及宏捷科的上游材料供應商，業績也水漲船高，最近又漲回百元，有機會挑戰前高。

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南電+景碩打入新AirPods供應鏈

ABF載板欣興(3037)、南電(8046)及景碩(3189)最近又開始動起來，5G基地台大量消耗ABF載板，9月起中國5G基地台晶片快速拉貨，ABF持續供應吃緊，另外，隨5G手機明年放量，5G手機用HDI及BT載板也比4G手機大增，9月來法人大買ABF三雄，外資大買南電8000多張，推升南電股價突破3個月35∼42元盤整區，景碩具有低基期優勢，獲投信認養，傳搶下蘋果即將推出的新款無線藍芽耳機用SIP基板主要供應權，最近放量突破季線。

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