任天堂新套組問世 誰受益？

【撰文／邱敏寬】

提到任天堂的紅白機幾乎是全球五六年級生童年的共同回憶，而後來WII更是讓任天堂重返榮耀，只可惜紅了兩年後，銷量就直線滑落，一直到switch問世，又讓任天堂浴火重生，結合桌機與掌上型遊戲機的特色，成為近年最熱賣的遊戲機，今年又因為正式在中國開賣，並由騰訊代理，要創造任天堂的輝煌時代。而這次公司為了避免重蹈覆轍，也開發出不同的產品，希望能延續產品的熱度，上周在正式發表在Switch遊戲機的全新體感遊戲平台RingFit Adventure，其中包括健身環RingCon及腿部固定帶LegBand等兩項平台套件，搭配Switch主機搖控器JoyCon就可進入健身冒險體感遊戲中，全球市場為之驚豔。我們也認為有機會再次引爆當年於2007年推出Wii Fit體感遊戲平台的熱潮。同時也推出「Nintendo Switch LITE」被定位為適合攜帶外出的掌上型遊戲主機，替時常外出、想玩就玩的族群設計。將Switch體積變小、重量減輕更適合隨身攜帶，預計也將增加九月以後的銷售數字，只是如果這樣台股又有誰最受益呢？

原相產品毛利率最高

我想只要一提到體感，原相(3227)永遠是大家第一個聯想到的，還記得當年原相還創下596元的天價，而現在的原相其實比當時的狀況不遑多讓，現在原相的主力產品就是光學滑鼠，占公司營收55％以上，由於不用再支付AVAGO的權利金，所以變成公司獲利的金雞母，再加上電競滑鼠的比重拉升，都使得光滑鼠就可以穩定賺五元左右。

當然大家最關心的就是遊戲機的部分，之前占營收大概16％，可以預見在新產品問世後，原相的遊戲機相關的感測IC獲利必然可以水漲船高，也有重返榮耀的機會。 分享 facebook

何況原相除了以上兩個人盡皆知的產品線外，原相還有兩個高成長的明星產品，第一就是安控產品，自之前從智原(3035)手上買下安控的產品線後，200萬畫素與500萬畫素的新產品均已推出，故預估業績將大幅成長。第二則是TWS的晶片，是由旗下100％控股的子公司原睿所設計，主打中國的非蘋市場，雖然先前傳出侵權問題，公司表示將注意專利疑慮，並無發現有侵權問題，成為不折不扣的TWS概念股。今年獲利雖然衰退，但明年不但會重新回到成長的軌道，多個明星產品也會陸續推出，有續攻的力道。

旺宏法人追買

任天堂獨家唯讀記憶體(MASK ROM)及NOR Flash供應商旺宏(2337)，也是大家最熟的任天堂概念股，當然業績跟著任天堂起飛是無庸置疑，不過為什麼最盡法人不斷加碼的原因還是在報價預計將出現反彈。

由於蘋果新款AirPods藍牙耳機將NOR Flash搭載容量增加1倍並擴大採購下，NOR Flash市場第四季可望供需平衡，加上業界傳出大陸業者兆易創新將漲價消息，法人預期有助於合約價止跌回升，此外任天堂的需求增加，也讓報價欲小不易。

而公司表示由於IOT、ADAS 趨勢明顯，加上Intel 處理器升級，將帶動Flash 需求提升，有助於公司長期營運的提升。觀察公司NOR產品結構，工業用以及車用產品營收比重已達28％，呈現逐年上升情形，若以單位容量來看，高密度營收占比也呈現逐季提升的情形，因此公司上半年雖然才賺0.22元，但第三季除了旺季的效應外，還有庫存報價回沖的利益，預計單季就可以賺贏上半年，股價挑戰之前32.85的高點。

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廣宇被忽略的任天堂概念股

眾所周知SWITCH是由鴻準進行組裝，只是鴻準的營收太大，組裝的占比太小，所以鴻準真的很難受任天堂的連動，但是鴻海集團枝繁葉茂，當然有受益者，其中最被忽略的就是廣宇(2328)。

大家一定會想廣宇要幫SWITCH做什麼呢？其實很簡單，上期的周刊我們已經跟大家說了，廣宇在鴻海集團的改造下，已經變成一檔PCB股了，其中最先灌進來，沒想到正好碰到SWITCH最好的時候，還有新版的「Nintendo Switch LITE」，都是直接對營收跟獲利有貢獻，大家都知道最近PCB最夯了，集團內的PCB廠幾乎都是重頭戲，那怎麼能忘了鴻海集團的廣宇呢？

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