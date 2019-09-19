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今年大陸最飆科技股：IC設計

2019-09-19 13:22萬寶週刊

【撰文／蔡明彰】

經歷中美貿易戰利空洗禮，陸股上證指數近來站回季線，到今年底前應有更進一步反攻。上證指數今年來仍上漲21％，但主流股內容發生重大改變，以往的白酒、地產類股績效落寞。反之，科技股的5G、電子元件、AI、觸控屏、基因檢測異軍突起。

中國半導體大行情

有位今年操盤成績最牛的基金經理人表示，2019年是中國科技行業爆發元年，未來3年會有一波壯闊大行情。理由二點，從供給角度，中國科技企業已建立較好發展基礎，國產操作系統的應用大幅提升，晶片製造、晶片設計也有專門的生產工廠及設計團隊。其次，需求的角度，中美貿易戰使中興、華為受美國打壓，信息安全的半導體需求向國內供應鏈移動，將會帶動國內晶片設計、製造、設備及軟件公司迎來5年黃金歲月。這位基金經理人看對了，他的基金今年來上漲85％，績效是A股大盤的4倍。

我在上期周刊說過，要找5G黑馬可不要搞錯方向，不要去參考美股而是要看陸股。注意上述這位最終的基金經理人說法，中國的半導體設計、製造、設備未來5年大行情。

中芯漲50％

我們來驗證，大陸最大晶圓代工中芯國際(00981.HK)，今年從6.87元漲到目前10.34元港幣，大漲51％，居然贏過台積電(2330)今年來漲幅17％。中芯目前主要營收仍來自180奈米的中低階製程，最先進的28奈米占營收僅5％，延攬台積電老將梁孟松，為14奈米製程操刀。因為中芯國際身為被國家扶植的晶圓代工指標公司，為了爭取客戶，代工價格便宜，最大客戶包含華為海思與紫光集團。在中國半導體政策下，這些相關公司多少都有官方背景。

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可是中國尚未擁有一個完整的半導體供應鏈，仍須外部技術支援。過去來自美國半導體的技術來源，如今中美貿易戰促使去美國化，因而轉單來台灣，台灣發展完整半導體供應鏈已有20∼30年。了解這樣背景，台股投資人好好把握中國半導體5年黃金歲月帶來台廠的轉單紅利，不必奢望5年，只要2∼3年就吃喝不盡了。

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匯頂大漲173％

中國IC設計最強的華為海思、紫光展銳都沒有股票掛牌，因而觀察兆易創新(603986)、匯頂科技(603160)的股票，今年來分別大漲143％及173％，漲幅是今年陸股科技股飆股，象徵IC設計族群大多頭。兆易創新主力產品是設計NOR、NAND PLASH及MCU。匯頂科技主攻觸控及指紋辨識，聯發科(2454)持有匯頂科技股權最高曾21％，閉鎖期結束一路出售，5年大賺600倍，現在聯發科仍是匯頂科技第二大股東，持有比例13.8％。匯頂科技今年來從78.7元人民幣漲至目前215.1元，不斷刷新天價。

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【完整內容請見《萬寶週刊》1351期】

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。

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